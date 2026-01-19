Opinión
Carolina Herrera, Ralph Lauren y Calvin Klein encabezan la Semana de la Moda de Nueva York

Unas 60 firmas de moda presentarán sus nuevas colecciones en el evento que comenzará en febrero

19 de enero de 2026 - 9:14 AM

El Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos publicó hoy su calendario para este evento (Charles Sykes)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Carolina Herrera, Ralph Lauren, Calvin Klein y Michael Kors encabezan la próxima Semana de la Moda de Nueva York como algunas de las marcas más veteranas entre las cerca de 60 firmas que presentarán sus nuevas colecciones, informó este miércoles la organización.

El Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA, en inglés) publicó hoy su calendario para este evento centrado en las creaciones ‘made in USA’, que comenzará el martes 10 de febrero con Ralph Lauren, de manera extraoficial, y terminará el lunes 16 de febrero con la emergente Pipenco.

Entre los seleccionados de la llamada NYFW hay decenas de firmas establecidas, como Altuzarra, Christian Siriano, Coach, LaQuan Smith, Norma Kamali, Prabal Gurung, Sergio Hudson y Tory Burch.También destacan varias marcas latinas, como la mexicana Campillo, la dominicana Dwarmis, o la del colombiano Raúl Peñaranda.Como novedades, vuelve a la NYFW la marca Public School, y se estrenarán como directores creativos Rachel Scott, para Proenza Schouler; Nicola Brognano, para 7 For All Mankind, y Robert Rodriguez, para Derek Lam.

En los últimos años, especialmente tras la pandemia de la Covid-19 y la popularización de los ‘influencers’, la NYFW, que nació como un evento exclusivo para la prensa, ofrece muchas presentaciones por ‘streaming’ o en lugares abiertos al público, aunque las marcas tienen la última palabra.

Algunas casas han elegido también las fechas fuera del calendario oficial, y en esta ocasión, además de Ralph Lauren, se espera la presentación de Marc Jacobs antes del 11 de febrero. El director de iniciativas de la Semana de la Moda de Nueva York, Joseph Maglieri, dijo que en esta temporada los negocios de moda y diseñadores afrontan “retos y cambios” con “independencia, creatividad apasionada y compromiso con la comunidad para seguir avanzando”.

