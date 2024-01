Cuando era adolescente, el príncipe heredero Frederik de Dinamarca se sentía incómodo siendo el centro de atención y se preguntaba si había alguna forma de evitar convertirse en rey.

Esas dudas han quedado dejadas de lado cuando el hombre de 55 años asume el domingo la corona de manos de su madre, la reina Margrethe II, quien rompe con siglos de tradición real danesa y se retira después de un reinado de 52 años. El príncipe heredero se convertirá en el rey Frederik X.

Deportista, militar condecorado y aficionado a la música rock, Frederik tiene un estilo más informal que su madre, pero es igualmente popular en el país escandinavo.

El príncipe heredero Frederik junto a su madre, la reina Margrethe, en el cumpleaños de esta el 16 de abril de 2017. (Henning Bagger)

Margrethe sorprendió a la nación cuando anunció durante su tradicional discurso de Nochevieja que dimitiría, alegando motivos de salud. Una portavoz del palacio real dijo al periódico Berlingske que la reina informó a sus hijos de su decisión sólo tres días antes del anuncio.

El príncipe heredero, cuyo nombre completo es Frederik André Henrik Christian, nació el 26 de mayo de 1968, siendo el primer hijo de Margrethe y su marido, el príncipe Henrik, fallecido en 2018. Su hermano menor, el príncipe Joachim, nació en 1969. .

Frederik, tímido y reservado cuando era niño, se sentía incómodo ante la idea de ascender al trono y la intensa atención y escrutinio que conlleva. En una entrevista de 1996 con Berlingske Tidende, el príncipe heredero dijo que en su adolescencia a veces se preguntaba si podría escapar de su destino.

“Pensé que era demasiado incómodo”, dijo Frederik. “Sabías que ibas a ser tan público, tan conocido, tan accesible para todos y tan representado. Eso no me gustó”.

De adulto se sintió más cómodo con su posición como heredero al trono y se preparó para ello. Frederik, que además de danés habla inglés, francés y alemán, se graduó en la Universidad de Aarhus con una maestría en ciencias políticas. Sus estudios incluyeron dos semestres en la Universidad de Harvard.

El futuro rey junto a su hermano, el príncipe Joachim en una foto de archivo. (Bjarke Oersted)

Recibió entrenamiento militar en varias ramas de las fuerzas armadas de Dinamarca, incluso como hombre rana en una unidad naval de élite. Frederik recibió el apodo de “Pingo” por un episodio en el que su traje de neopreno se llenó de agua y se contoneaba como un pingüino, dijo en una entrevista de 2010 con la emisora pública danesa DR.

Aprendió sobre diplomacia durante sus puestos en la Embajada de Dinamarca en París y en la misión de Dinamarca ante las Naciones Unidas en Nueva York. Al igual que el rey Carlos III de Gran Bretaña, ha mostrado un interés especial en el cambio climático y otras cuestiones ambientales.

En Dinamarca, Frederik es conocido por ser informal y con los pies en la tierra. Mientras asiste a funciones oficiales con uniformes repletos de medallas, ocasionalmente se le puede ver mezclándose con la multitud andando en bicicleta con sus guardaespaldas a cuestas o chocando las palmas con adolescentes.

Frederik, un entusiasta deportista, ha participado en seis maratones, un triatlón Ironman y una expedición en trineos tirados por perros en el norte de Groenlandia. Durante varios años fue miembro de Dinamarca del Comité Olímpico Internacional.

En septiembre de 2021 participó en el evento Royal Run Sonderjylland, en Sonderborg, Dinamarca. (Claus Fisker)

Algunos daneses se sienten tan cómodos con el príncipe heredero que se dirigen a él sin su título real.

Lars Hovbakke Sørensen, historiador y experto en la casa real danesa, dijo que Frederik tiene un estilo más contemporáneo que su madre, entablando sin esfuerzo conversaciones informales con gente normal, aunque es menos astuto que la reina a la hora de pronunciar discursos formales.

Mientras que Margrethe es conocida por su aprecio por la música clásica, el ballet y el arte, a Frederik le gusta más la música rock y los deportes, y las generaciones más jóvenes lo encuentran identificable, dijo Hovbakke Sørensen.

“La gente espera que los monarcas sean más informales, que se parezcan más a ellos mismos. No quieren esta distancia tan grande con las personas reales como hemos visto antes”, dijo.

Laura Larsen, una empleada de viviendas sociales de 27 años en Copenhague, dijo que cree que a los daneses les agradará el nuevo rey.

“Va a ser un rey bastante relajado en comparación con nuestro monarca actual, en comparación con lo que estamos viendo”, dijo.

El 14 de mayo de 2004 se casó con la australiana Mary Donaldson. (John Mcconnico)

Como muchos de sus contemporáneos en las casas reales europeas, Frederik encontró a su esposa fuera de la aristocracia. Conoció a Mary Donaldson, nacida en Australia, hija de inmigrantes escoceses, en un bar durante los Juegos Olímpicos de Sydney en 2000. Se casaron cuatro años después.

La pareja tiene cuatro hijos: el príncipe Christian, de 18 años; la princesa Isabella, 16 años; y los gemelos de 13 años, el príncipe Vincent y la princesa Josephine.

Una vez que Margrethe haya abdicado, Christian asumirá el título de príncipe heredero y se convertirá en el primero en la fila para suceder a su padre.

Maríe se convertirá en reina de Dinamarca. Su improbable viaje desde la isla de Tasmania para convertirse en la primera reina nacida en Australia al otro lado del mundo ha cautivado tanto a daneses como a australianos.

En una recepción para diplomáticos extranjeros el 3 de enero en Copenhague, la embajadora de Australia en Dinamarca, Kerin Ann Burns Ayyalaraju, dijo que los australianos están “increíblemente orgullosos” de Mary, quien a menudo ha sido descrita en las revistas como un ícono de la moda.

En una foto de abril de 2022 la pareja posa junto a sus hijos, los príncipes Christian y Vincent y las princesas Isabella y Josephine. (Philip Davali)

“Es increíble ver cómo se ha convertido en una parte tan importante de la sociedad danesa”, afirmó el embajador.

Cuando Frederik cumplió 50 años, Mary elogió a su marido en un discurso ingenioso y romántico en fluido danés.

“Siempre has traspasado los límites y has insistido en moldear el mundo que te rodea para que se ajuste a la persona y no has permitido que las estructuras de ese mundo te definan”, dijo Mary.