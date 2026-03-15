El príncipe William publica una foto especial de Diana en el Día de la Madres en Reino Unido

LONDRES (AP) - El príncipe William dijo el domingo que recuerda a su difunta madre, la princesa Diana, “hoy y todos los días”, al compartir una foto de ellos juntos en las redes sociales para conmemorar el Día de la Madre en el Reino Unido.

“Recordando a mi madre, hoy y todos los días. Pensando en todos los que hoy recuerdan a alguien querido. Feliz Día de la Madre”, escribió la royal en Instagram, firmando con “W”.

El príncipe, de 43 años, publicó una foto en la que aparece junto a él a sus dos años en un campo de flores que fue tomada en la casa principal de la familia en Highgrove, Gloucestershire, en 1984.

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La familia real también publicó otras fotos en las redes sociales con motivo del Domingo de las Madres, que se celebra en el Reino Unido el cuarto domingo de Cuaresma.