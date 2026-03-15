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El príncipe William publica una foto especial de Diana en el Día de la Madres en Reino Unido

La imagen colgada en las redes sociales esta acompañada de un tierno mensaje

15 de marzo de 2026 - 12:39 PM

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Foto de archivo de la Princesa Diana y su hijo el Príncipe Guillermo. Ambos regresan al Castillo de Windsor, Inglaterra, el 21 de abril de 1986, después de un Servicio de Acción de Gracias para conmemorar el 60 cumpleaños de la Reina Isabel II. (AP Photo/Bob Dear, Archivo) (Bob Dear)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

LONDRES (AP) - El príncipe William dijo el domingo que recuerda a su difunta madre, la princesa Diana, “hoy y todos los días”, al compartir una foto de ellos juntos en las redes sociales para conmemorar el Día de la Madre en el Reino Unido.

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“Recordando a mi madre, hoy y todos los días. Pensando en todos los que hoy recuerdan a alguien querido. Feliz Día de la Madre”, escribió la royal en Instagram, firmando con “W”.

El príncipe, de 43 años, publicó una foto en la que aparece junto a él a sus dos años en un campo de flores que fue tomada en la casa principal de la familia en Highgrove, Gloucestershire, en 1984.

Diana murió en un accidente de coche en París en agosto de 1997, cuando William tenía 15 años y su hermano, el príncipe Harry, 12. Ella tenía 36 años.

La familia real también publicó otras fotos en las redes sociales con motivo del Domingo de las Madres, que se celebra en el Reino Unido el cuarto domingo de Cuaresma.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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Príncipe WilliamPrincesa DianaPríncipe Harry
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