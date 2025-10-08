Opinión
8 de octubre de 2025
83°nubes dispersas
MagacínRealeza
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Será pronto rey?: El príncipe Willian se confiesa y revela sus planes

El heredero al trono del Reino Unido aseguró en una entrevista que traerá cambios drásticos a la monarquía británica

8 de octubre de 2025 - 6:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
William aseguró que se toma sus labores como príncipe de Gales y futuro rey “como un trabajo” (BEN STANSALL)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El príncipe William, heredero al trono del Reino Unido, aseguró que traerá cambios a la monarquía cuando sea rey, en una entrevista con el actor Eugene Levy para su programa “The Reluctant Traveller” en Apple TV+.

RELACIONADAS

William, que es fan de la serie de películas ‘American Pie’ en la que apareció Levy, le mostró el castillo de Windsor, a las afueras de Londres, e incluso se tomaron juntos unas pintas en el ‘pub’ local ‘The Two Brewers’, según recogen este viernes los medios británicos.

“El cambio está en mi agenda, un cambio para bien. Lo abrazo, lo disfruto, no lo temo. No cambios demasiado radicales, sino cambios que creo que deben ocurrir”, declaró el príncipe de Gales.

“Hay momentos en los que miras la tradición y te preguntas: ‘¿Sigue siendo útil hoy? ¿Es lo correcto? ¿Estamos teniendo el mayor impacto posible?’… Me gusta cuestionar estas cosas y modernizar lo que haga falta”, afirmó.

William dijo que para él “lo más importante es la familia” y abordó su experiencia con el cáncer de su esposa, Kate Middleton, ya en remisión, y el de su padre, el rey Charles III, que aún está en tratamiento.

“Cuando se trata de la familia, es cuando empiezo a sentirme un poco abrumado… porque es más personal, más emocional”, manifestó el también duque de Cambridge.

Explicó asimismo que se toma sus labores como príncipe de Gales y futuro rey “como un trabajo” y reflexionó que lo que trata de hacer es ser él mismo, pues, aunque se toma “muy en serio” sus responsabilidades, quiere controlarlas y no que le controlen.

Sobre sus hijos, indicó que desea protegerlos y que su hijo mayor, el príncipe Jorge, que es el segundo en la línea de sucesión, se sienta “orgulloso de lo que hacemos”.

El heredero advirtió además de que hará lo posible por proteger a su familia de la presión mediática que sufrió en su infancia.

“Espero que no volvamos a algunas de las prácticas del pasado, en las que Harry y yo crecimos. Haré todo lo posible para que no se repita en mi familia”, dijo, en posible alusión a las escuchas telefónicas ilegales de la prensa sensacionalista.

William ha afirmado en varias ocasiones que 2024 fue uno de los años más difíciles de su vida, con los diagnósticos que su padre y su esposa, a lo que se sumó al distanciamiento con Harry, desde que éste dejó de ser un miembro activo de la realeza en 2020.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
