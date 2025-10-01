Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
1 de octubre de 2025
91°ligeramente nublado
MagacínRealeza
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“Echo de menos a mi abuela”: el príncipe William habla de la reina Elizabeth II

En una entrevista con Eugene Levy, el heredero al trono británico recordó a la fallecida monarca y habló sobre sus retos personales

1 de octubre de 2025 - 2:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El príncipe William ha confesado que echa de menos a su abuela, la fallecida reina Elizabeth II (Chris Jackson)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El príncipe William ha confesado que echa de menos a su abuela, la fallecida reina Elizabeth II, y a su abuelo, el príncipe Philip de Edimburgo, durante una entrevista con el actor de Schitt’s Creek Eugene Levy filmada en el castillo de Windsor.

RELACIONADAS

En un breve adelanto de la charla para el programa Eugene Levy, the Reluctant Traveler de Apple TV+, que se estrenará el próximo 3 de octubre, el intérprete canadiense pregunta al heredero al trono británico si extraña a Elizabeth II, a lo que el príncipe de Gales respondió: “Sí, de hecho sí. Echo de menos a mi abuela y a mi abuelo”.

“Ha habido bastantes cambios. Así que piensas en que ellos ya no están aquí más, particularmente estando en Windsor. Para mí, Windsor es ella, le encantaba estar aquí, pasaba la mayor parte del tiempo en este sitio”, continuó William.

La muerte de la reina Isabel II de Inglaterra ha desatado reacciones por todo el mundo y una reflexión acerca del peso histórico de su reinado, sobre su éxito como soberana pese a reinar al final del imperio colonial británico y su forma de adoptar a sus antiguos dominios como naciones independientes.La ópera de Sydney es iluminada con un retrato de la reina Elizabeth II en Sydney, Australia, el viernes 9 de septiembre de 2022. La gerente del Crown & Anchor British Pub, June LeMay, pone flores en agua junto a un recorte de cartón de la reina Elizabeth II tras su muerte, el jueves 8 de septiembre de 2022, en Las Vegas.
1 / 23 | En imágenes: el mundo ante la muerte de la reina Elizabeth II. La muerte de la reina Isabel II de Inglaterra ha desatado reacciones por todo el mundo y una reflexión acerca del peso histórico de su reinado, sobre su éxito como soberana pese a reinar al final del imperio colonial británico y su forma de adoptar a sus antiguos dominios como naciones independientes. - Kirsty Wigglesworth

En este sentido, el hijo del rey Charles III le dice a Levy que está intentando asegurarse de que le muestra el interior de la emblemática residencia real situada a unos 40 kilómetros al oeste de Londres “de la manera en la que ella (Elizabeth II) hubiera querido”.

Del mismo modo, menciona que la monarca, fallecida a los 96 años en 2022 y que fue la más longeva en la historia de la corona británica, también tenía caballos en Windsor, algo que era muy importante para ella.

Durante el episodio, el príncipe de Gales también se sincera con Levy sobre cómo ha vivido los diagnósticos de cáncer de su padre, Charles III, y de su esposa, la princesa Kate, según otro adelanto publicado en redes sociales.

“Diría que el 2024 fue el año más difícil que he tenido nunca. Se dice que la vida también nos pone a prueba y ser capaces de superarla es lo que nos hace quienes somos”, admitió William.

Tags
Príncipe Williamreina Elizabeth II
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 1 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: