“Echo de menos a mi abuela”: el príncipe William habla de la reina Elizabeth II
En una entrevista con Eugene Levy, el heredero al trono británico recordó a la fallecida monarca y habló sobre sus retos personales
1 de octubre de 2025 - 2:55 PM
1 de octubre de 2025 - 2:55 PM
El príncipe William ha confesado que echa de menos a su abuela, la fallecida reina Elizabeth II, y a su abuelo, el príncipe Philip de Edimburgo, durante una entrevista con el actor de Schitt’s Creek Eugene Levy filmada en el castillo de Windsor.
En un breve adelanto de la charla para el programa Eugene Levy, the Reluctant Traveler de Apple TV+, que se estrenará el próximo 3 de octubre, el intérprete canadiense pregunta al heredero al trono británico si extraña a Elizabeth II, a lo que el príncipe de Gales respondió: “Sí, de hecho sí. Echo de menos a mi abuela y a mi abuelo”.
“Ha habido bastantes cambios. Así que piensas en que ellos ya no están aquí más, particularmente estando en Windsor. Para mí, Windsor es ella, le encantaba estar aquí, pasaba la mayor parte del tiempo en este sitio”, continuó William.
En este sentido, el hijo del rey Charles III le dice a Levy que está intentando asegurarse de que le muestra el interior de la emblemática residencia real situada a unos 40 kilómetros al oeste de Londres “de la manera en la que ella (Elizabeth II) hubiera querido”.
Del mismo modo, menciona que la monarca, fallecida a los 96 años en 2022 y que fue la más longeva en la historia de la corona británica, también tenía caballos en Windsor, algo que era muy importante para ella.
Durante el episodio, el príncipe de Gales también se sincera con Levy sobre cómo ha vivido los diagnósticos de cáncer de su padre, Charles III, y de su esposa, la princesa Kate, según otro adelanto publicado en redes sociales.
“Diría que el 2024 fue el año más difícil que he tenido nunca. Se dice que la vida también nos pone a prueba y ser capaces de superarla es lo que nos hace quienes somos”, admitió William.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: