“Echo de menos a mi abuela”: el príncipe William habla de la reina Elizabeth II

1 / 23 En imágenes: el mundo ante la muerte de la reina Elizabeth II

La muerte de la reina Isabel II de Inglaterra ha desatado reacciones por todo el mundo y una reflexión acerca del peso histórico de su reinado, sobre su éxito como soberana pese a reinar al final del imperio colonial británico y su forma de adoptar a sus antiguos dominios como naciones independientes.

Kirsty Wigglesworth