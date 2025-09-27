Príncipe William: “2024 fue el año más difícil que he tenido”
El miembro de la realeza hizo una aparición en el programa de Eugene Levy “The Reluctant Traveler” y habló sobre el año pasado
27 de septiembre de 2025 - 9:22 AM
El príncipe William le dijo a la estrella de “Schitt’s Creek”, Eugene Levy, que 2024 fue el año más difícil de su vida.
El miembro de la realeza hizo una aparición en el programa de Levy “The Reluctant Traveler” y habló sobre el año pasado, en el que su esposa Kate, la princesa de Gales, y su padre, el rey Carlos III, se sometieron a tratamiento contra el cáncer.
“Yo diría que 2024 fue el año más difícil que he tenido”, se mostró a William diciéndole a Levy en un avance del episodio de Apple TV+. “Se dice que la vida también nos pone a prueba, y ser capaz de superar eso es lo que nos hace quienes somos”.
El avance del episodio, que se transmitirá el 3 de octubre, muestra a William mostrando a Levy el Castillo de Windsor y a la pareja charlando tomando una pinta en un pub.
Kate dijo en enero que su cáncer estaba en remisión y ha asumido muchos más compromisos públicos en los últimos meses. A principios de este mes, ella y William desempeñaron papeles clave en el recibimiento real de la visita de estado a Reino Unido del presidente Donald Trump.
Carlos también ha regresado al servicio público después de alejarse durante meses el año pasado para concentrarse en su tratamiento y recuperación inicial.
El rey y la princesa no han revelado qué tipo de cáncer fueron tratados.
