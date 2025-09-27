Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
27 de septiembre de 2025
87°bruma
MagacínRealeza
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Príncipe William: “2024 fue el año más difícil que he tenido”

El miembro de la realeza hizo una aparición en el programa de Eugene Levy “The Reluctant Traveler” y habló sobre el año pasado

27 de septiembre de 2025 - 9:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Príncipe William y la Princesa Kate visitan escuela primaria en Southport, Inglaterra. (Phil Noble)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El príncipe William le dijo a la estrella de “Schitt’s Creek”, Eugene Levy, que 2024 fue el año más difícil de su vida.

RELACIONADAS

El miembro de la realeza hizo una aparición en el programa de Levy “The Reluctant Traveler” y habló sobre el año pasado, en el que su esposa Kate, la princesa de Gales, y su padre, el rey Carlos III, se sometieron a tratamiento contra el cáncer.

“Yo diría que 2024 fue el año más difícil que he tenido”, se mostró a William diciéndole a Levy en un avance del episodio de Apple TV+. “Se dice que la vida también nos pone a prueba, y ser capaz de superar eso es lo que nos hace quienes somos”.

El avance del episodio, que se transmitirá el 3 de octubre, muestra a William mostrando a Levy el Castillo de Windsor y a la pareja charlando tomando una pinta en un pub.

Bajo el sol y unas temperaturas infrecuentemente altas, el glamour se citó de nuevo en el hipódromo de Ascot donde cada tocado es más sofisticado que el anterior.Royal Ascot es una serie de carreras de caballos de cinco días y evento central de la temporada social de verano en Gran Bretaña, con miembros de la familia real asistiendo a lo largo del encuentro.La presencia de la familia real en Ascot reafirma la tradición del evento.
1 / 16 | Sombreros, glamour y la realeza en Royal Ascot. Bajo el sol y unas temperaturas infrecuentemente altas, el glamour se citó de nuevo en el hipódromo de Ascot donde cada tocado es más sofisticado que el anterior. - Alberto Pezzali

Kate dijo en enero que su cáncer estaba en remisión y ha asumido muchos más compromisos públicos en los últimos meses. A principios de este mes, ella y William desempeñaron papeles clave en el recibimiento real de la visita de estado a Reino Unido del presidente Donald Trump.

Gaiteros ensayan junto a la mesa del banquete en el Salón de San Jorge del castillo de Windsor, antes del banquete de Estado ofrecido al presidente estadounidense Donald Trump.La princesa Anne de Reino Unido y el vicealmirante Sir Tim Laurence llegan al banquete de Estado en el castillo de WindsorEn el banquete de Estado dominaron los platos con productos de cercanía, pero después se sirvió un Oporto Vintage Warre's 1945 en honor a Trump como 45º y 47º presidente y un coñac Hennessy 1912 del año de nacimiento de su madre, Mary Anne MacLeod, según informó Buckingham.
1 / 12 | Símbolos y diplomacia: la visita de Donald Trump al rey Charles III en imágenes. Gaiteros ensayan junto a la mesa del banquete en el Salón de San Jorge del castillo de Windsor, antes del banquete de Estado ofrecido al presidente estadounidense Donald Trump. - Aaron Chown

Carlos también ha regresado al servicio público después de alejarse durante meses el año pasado para concentrarse en su tratamiento y recuperación inicial.

El rey y la princesa no han revelado qué tipo de cáncer fueron tratados.

Tags
Príncipe WilliamKate Middleton
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 27 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: