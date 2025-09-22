Opinión
22 de septiembre de 2025
82°nubes rotas
MagacínRealeza
Suscriptores
El rey Charles III visita a la mujer más longeva del mundo, de 116 años

La imagen del encuentro entre el monarca británico y Ethel Catherham se viralizó en redes sociales

22 de septiembre de 2025 - 5:08 PM

Ethel Catherham, nacida el 21 de agosto de 1909, se convirtió en la persona viva más longeva del mundo el pasado mes de abril (Captura de Instagram (@theroyalfamily))
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El rey Charles III del Reino Unido visitó esta semana a Ethel Catherham, la mujer más longeva del mundo, de 116, en la residencia de ancianos en la que reside en Lightwater, en el condado de Surrey, según recogieron este domingo medios británicos.

En concreto, el encuentro se habría producido este jueves, justo después de que el monarca despidiese formalmente al presidente estadounidense, Donald Trump, del castillo de Windsor como parte de su visita de Estado al Reino Unido, pero no había trascendido hasta ahora.

Charles III se presentó ante Ethel y le tomó la mano, mientras que la longeva anciana, que cumplió 116 años en agosto, le dijo que recordaba el momento en el que la fallecida reina Elizabeth II lo invistió como príncipe de Gales en 1969, a sus 21 años, ante el asombro del rey.

Una atrevida Catherham continuó: “Y todas las chicas estaban enamoradas de ti y querían casarse contigo”, lo que provocó una sonora carcajada al monarca británico.

Ethel Catherham, nacida el 21 de agosto de 1909, se convirtió en la persona viva más longeva del mundo el pasado mes de abril, después de la muerte de la monja brasileña Inah Canbarro Lucas, también a los 116 años.

En su último cumpleaños, Catherham afirmó que quería pasar el día “tranquilamente” y rodeada de su familia y especificó que solo haría una excepción si Charles III iba a visitarla.

El monarca británico ya le envió una carta en su 115 cumpleaños para felicitarla por un “hito verdaderamente notable”.

Catherham es la última súbdita sobreviviente de Eduardo VII, que murió en 2010.

Gaiteros ensayan junto a la mesa del banquete en el Salón de San Jorge del castillo de Windsor, antes del banquete de Estado ofrecido al presidente estadounidense Donald Trump.La princesa Anne de Reino Unido y el vicealmirante Sir Tim Laurence llegan al banquete de Estado en el castillo de WindsorEn el banquete de Estado dominaron los platos con productos de cercanía, pero después se sirvió un Oporto Vintage Warre's 1945 en honor a Trump como 45º y 47º presidente y un coñac Hennessy 1912 del año de nacimiento de su madre, Mary Anne MacLeod, según informó Buckingham.
1 / 12 | Símbolos y diplomacia: la visita de Donald Trump al rey Charles III en imágenes. Gaiteros ensayan junto a la mesa del banquete en el Salón de San Jorge del castillo de Windsor, antes del banquete de Estado ofrecido al presidente estadounidense Donald Trump. - Aaron Chown
