Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
MagacínRealeza
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El príncipe William y la princesa Catherine expresan su preocupación por las víctimas de Jeffrey Epstein

La realeza británica ha quedado marcada por el escándalo ante los lazos del expríncipe Andrew con Epstein

9 de febrero de 2026 - 7:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Andrew Mountbatten-Windsor, antes conocido como el príncipe Andrew, fue obligado a dejar su hogar de toda la vida en Royal Lodge, cerca del Castillo de Windsor. (Kirsty Wigglesworth)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Londres - El príncipe William y la princesa Catherine expresaron su preocupación por las víctimas de Jeffrey Epstein en un comunicado emitido el lunes, el último movimiento de la monarquía británica para distanciarse de las revelaciones sobre la relación del expríncipe Andrew con el delincuente sexual condenado.

RELACIONADAS

Los miembros más populares de la realeza británica dijeron haber quedado horrorizados por el contenido de más de tres millones de páginas de documentos publicados a principios de este mes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“Puedo confirmar que el príncipe y la princesa de Gales han estado profundamente preocupados por las continuas revelaciones. Sus pensamientos siguen centrados en las víctimas”, indicó el palacio en un comunicado.

El comunicado, emitido antes del viaje de tres días de William a Arabia Saudí, que comienza el lunes, es parte de la respuesta de la monarquía a la creciente crisis en torno al expríncipe, quien fue despojado de sus títulos reales en octubre tras revelaciones previas sobre su relación con Epstein. El hermano de 65 años del rey Charles III ahora es conocido simplemente como Andrew Mountbatten-Windsor.

Jeffrey Epstein, a la derecha, con Richard Branson, un empresario multimillonario británico, popular por ser el propietario de las más de 360 empresas que forman Virgin Group.​Jeffrey Epstein sostiene un cheque enorme con la firma de Donald Trump. Fotografía que muestra el cuello de una mujer con una cita de 'Lolita', la novela de Vladímir Nabokov.
1 / 62 | Poder, secretos y polémica: un vistazo a los archivos inéditos de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, a la derecha, con Richard Branson, un empresario multimillonario británico, popular por ser el propietario de las más de 360 empresas que forman Virgin Group.​ - The Associated Press

La semana pasada, el rey obligó a Mountbatten-Windsor a dejar su hogar de toda la vida en Royal Lodge, cerca del Castillo de Windsor, acelerando un traslado que se anunció por primera vez en octubre pero que no se esperaba completar hasta más adelante este año.

Mountbatten-Windsor ahora vive en la finca de Sandringham del rey en el este de Inglaterra. Vivirá temporalmente en Wood Farm Cottage mientras su hogar permanente en la finca se somete a reparaciones.

Mountbatten-Windsor ha negado repetidamente cualquier conducta indebida en su relación con Epstein.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Jeffrey EpsteinPríncipe AndrewPríncipe WilliamPrincesa CatalinaBreaking NewsRealeza británica
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 9 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: