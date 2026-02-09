El príncipe William y la princesa Catherine expresan su preocupación por las víctimas de Jeffrey Epstein
La realeza británica ha quedado marcada por el escándalo ante los lazos del expríncipe Andrew con Epstein
9 de febrero de 2026 - 7:28 AM
Londres - El príncipe William y la princesa Catherine expresaron su preocupación por las víctimas de Jeffrey Epstein en un comunicado emitido el lunes, el último movimiento de la monarquía británica para distanciarse de las revelaciones sobre la relación del expríncipe Andrew con el delincuente sexual condenado.
Los miembros más populares de la realeza británica dijeron haber quedado horrorizados por el contenido de más de tres millones de páginas de documentos publicados a principios de este mes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
“Puedo confirmar que el príncipe y la princesa de Gales han estado profundamente preocupados por las continuas revelaciones. Sus pensamientos siguen centrados en las víctimas”, indicó el palacio en un comunicado.
El comunicado, emitido antes del viaje de tres días de William a Arabia Saudí, que comienza el lunes, es parte de la respuesta de la monarquía a la creciente crisis en torno al expríncipe, quien fue despojado de sus títulos reales en octubre tras revelaciones previas sobre su relación con Epstein. El hermano de 65 años del rey Charles III ahora es conocido simplemente como Andrew Mountbatten-Windsor.
La semana pasada, el rey obligó a Mountbatten-Windsor a dejar su hogar de toda la vida en Royal Lodge, cerca del Castillo de Windsor, acelerando un traslado que se anunció por primera vez en octubre pero que no se esperaba completar hasta más adelante este año.
Mountbatten-Windsor ahora vive en la finca de Sandringham del rey en el este de Inglaterra. Vivirá temporalmente en Wood Farm Cottage mientras su hogar permanente en la finca se somete a reparaciones.
Mountbatten-Windsor ha negado repetidamente cualquier conducta indebida en su relación con Epstein.
