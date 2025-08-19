Opinión
Magacín
19 de agosto de 2025
Magacín
Escándalo en la realeza: acusan al hijo de la princesa de Noruega de violaciones y casos de maltrato

El joven de 28 años fue imputado a finales de junio de una veintena de delitos, y la lista ahora aumentó a 32

19 de agosto de 2025 - 1:07 PM

La Princesa Heredera Mette Marit (izquierda) y su hijo Marius Borg Hoiby (derecha). Foto de archivo (2016) (Agencia EFE)
Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, fue acusado formalmente el lunes por la Fiscalía del país nórdico de cuatro casos de violación y varios de maltrato a sus parejas.

Høiby, fruto de una relación de Mette-Marit anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon, había sido imputado a finales de junio de una veintena de delitos, una lista que ahora ha aumentado a 32.

La relación incluye también varios actos violentos contra otra exnovia, daños, alteración del orden público y de filmar los órganos sexuales de varias mujeres sin su conocimiento y consentimiento, explicó en rueda de prensa en Oslo el fiscal Sturla Henriksbø.

“Se trata de actos muy graves que pueden dejar huella y destruir vidas. La pena máxima para los delitos mencionados en la acusación es de cárcel de hasta diez años”, dijo el fiscal.Henriksbø resaltó la importancia de que haya “igualdad ante la ley” y enfatizó que la vinculación de Høiby con la familia real noruega no implicará que “sea tratado de forma más o menos dura que si esos hechos fueran cometidos por otro”.

La Fiscalía espera que el juicio contra Høiby comience a mediados de enero de 2026. Más de una decena de personas figuran como agraviadas en el caso, entre ellas varias exparejas del joven de 28 años, informó la Policía a finales de junio cuando se dio por finalizada la investigación.

Høiby sólo reconoce delitos de violencia contra una mujer y amenazas a un hombre, pero no las violaciones.El hijo de Mette-Marit ha sido detenido tres veces hasta ahora desde que en agosto del año pasado fue retenido unas horas tras un incidente en el apartamento de una exnovia.

Su vivienda en Skaugum, en la misma propiedad en la que residen los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit, fue registrada por agentes policiales.Høiby admitió pocos días después de su primera detención parte de las acusaciones y reconoció tener problemas con el alcohol y otras drogas además de padecer problemas psíquicos.

La Casa Real noruega se ha mostrado reacia a comentar el caso, que ha generado mucha atención mediática en este país nórdico, aunque Haakon ha admitido la “gravedad” de las imputaciones y Mette-Marit ha reconocido que el año pasado fue “muy duro” y que la familia recibió “ayuda profesional” del sistema sanitario.

Høiby no tiene compromisos oficiales con la Casa Real, aunque acude a algunas celebraciones como los cumpleaños de sus hermanastros y siempre ha mantenido la relación tanto con Haakon como con los reyes Harald V y Sonia.

