¡Idéntica! Inauguran impresionante figura de cera de Lady Di con el “vestido de la venganza”

Un museo de cera de París desveló este jueves una nueva figura de la fallecida princesa Diana, conocida como “Lady Di“, con un vestido negro que ha llegado a conocerse como su “vestido de la venganza”, décadas después de su trágica muerte en la ciudad.

El Museo Grevin, uno de los museos de cera más antiguos de Europa, vistió la figura a tamaño natural de la difunta Princesa de Gales con el vestido de cóctel negro, sin hombros y ceñido a la figura que Diana lució en un acto de la Serpentine Gallery de Londres en 1994. Fue la misma noche en que el rey Charles III (en ese entonces príncipe Charles) reconoció en televisión que le había sido infiel con Camilla Parker Bowles.

Para París, el homenaje tuvo un peso especial. Diana murió en un accidente de auto en un túnel junto al río Sena en 1997, y la ciudad sigue atrayendo a admiradores que dejan flores y notas en memoriales informales.

La relación de Diana con Dodi Al Fayed y el accidente que acabó con su vida inmortalizaron la conexión de Diana con París.

Funcionarios del museo explicaron a The Associated Press que el director de Grevin encargó el retrato después de que su homólogo le decepcionara durante una visita al museo de cera Madame Tussauds de Londres hace un par de años. Señalaron que la presentación se produjo en el 30 aniversario de una explosiva entrevista que Diana concedió a “Panorama” de la BBC, que según los observadores hizo mella en el prestigio de la monarquía y de la Reina.

Algunos observadores señalaron que la nueva invitada real del museo estaba situada lejos de los retratos de cera de su exmarido y su exsuegra.

Unos tacones altos, una gargantilla de perlas en el cuello y un pequeño bolso agarrado con ambas manos completaban la escultura. La prensa sensacionalista bautizó el atuendo como el “vestido de la venganza”, y el museo se apoyó en ese simbolismo.

La novelista francesa Christine Orban, autora de “Mademoiselle Spencer”, una novela imaginada desde el punto de vista de Diana, dijo que la figura era necesaria. Calificó el vestido negro de punto de inflexión en la historia de Diana.

“El vestido es muy significativo de su liberación, porque en la familia real el negro sólo se lleva en los funerales, y entonces un vestido tan sexy para una Princesa de Gales, pues tampoco es habitual”, dijo. “Así que decide ponerse sus zapatos de tacón y sus Louboutins. E ir a la Serpentine Gallery para causar impresión, para que la fotografíen”.

Uno de los trajes más hablados de Diana tenía que ser el vestido corto negro que la princesa llevaba en la Serpentine Gallery en 1994. La prensa lo llamó su "vestido de venganza", porque era la misma noche en la que Charles admitió en televisión que tenía una relación sentimental con Camilla Parker Bowles. La diseñadora de moda griega Christina Stambolian dijo que Diana pensó inicialmente que el vestido era "demasiado atrevido" y solo optó por él en el último minuto. (AP) (archivo)

Grevin, fundado en el siglo XIX, lleva mucho tiempo llenando sus ornamentadas salas de líderes políticos, artistas, figuras de la cultura pop y, sí, miembros de la realeza británica. Diana es la última de una serie de incorporaciones estelares con las que el museo renueva su colección y aumenta el número de visitantes, que en los últimos años ha atraído a unos 700,000 visitantes anuales.

La noticia de la inauguración se filtró por todo París, incluso antes de que la mayoría de la gente tuviera la oportunidad de visitarla.

“Me hizo recordar aquella noche en el túnel, aunque entonces yo era un niño”, dijo Julien Martin, de 38 años. “París nunca olvidó del todo a Diana, así que tenía sentido que un gran museo de cera hiciera por fin esto”.

“Yo ni siquiera estaba viva, pero para mi generación, ella parece la primera princesa moderna: glamurosa, pero también vulnerable”, afirma Lina Ben Amar, estudiante de 24 años. “Si los turistas vienen a ver famosos en cera, ella es una de las primeras que buscarán”.