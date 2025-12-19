Preparan a la princesa heredera de Noruega para un trasplante de pulmón: esto es lo que se sabe

La enfermedad pulmonar de la princesa Mette-Marit de Noruega ha empeorado significativamente este otoño y los médicos que la tratan han comenzado a prepararla para un posible trasplante de pulmón, informó este viernes la Casa Real Noruega.

“Estamos llegando al punto en el que será necesario un trasplante de pulmón, y estamos llevando a cabo los preparativos necesarios para garantizar que esto sea posible cuando llegue el momento”, dijo el jefe del Departamento de Medicina Respiratoria del Hospital Universitario Rikshospitalet de Oslo, Are Martin Holm, en un comunicado de la Casa Real.

“Por el momento, no se ha tomado ninguna decisión sobre cuándo se incluirá a la princesa heredera en la lista de espera para un trasplante de pulmón”, añadió Holm.

La Casa Real señaló que Mette-Marit, de 52 años, necesita cada vez más un régimen de ejercicio específico, descanso y recuperación física, aunque ha manifestado “un gran interés” en seguir desempeñando sus funciones.

El programa oficial de la princesa se organizará de manera que sus actividades se adapten en la medida de lo posible a su estado de salud, se explica en la nota.

“Siempre tuve la esperanza de que pudiéramos controlar la enfermedad con medicamentos y hasta ahora la evolución había sido bastante lenta. Sin embargo, últimamente ha sido más rápida de lo que tanto yo como los médicos esperábamos”, declaró Mette-Marit a la televisión noruega NRK.