Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
MagacínRealeza
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Preparan a la princesa heredera de Noruega para un trasplante de pulmón: esto es lo que se sabe

La enfermedad de Mette-Marit le ha obligado a cancelar su asistencia a varios actos de la agenda de la Casa Real

19 de diciembre de 2025 - 7:48 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La princesa Mette Marit de Noruega. (Shutterstock)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La enfermedad pulmonar de la princesa Mette-Marit de Noruega ha empeorado significativamente este otoño y los médicos que la tratan han comenzado a prepararla para un posible trasplante de pulmón, informó este viernes la Casa Real Noruega.

RELACIONADAS

“Estamos llegando al punto en el que será necesario un trasplante de pulmón, y estamos llevando a cabo los preparativos necesarios para garantizar que esto sea posible cuando llegue el momento”, dijo el jefe del Departamento de Medicina Respiratoria del Hospital Universitario Rikshospitalet de Oslo, Are Martin Holm, en un comunicado de la Casa Real.

“Por el momento, no se ha tomado ninguna decisión sobre cuándo se incluirá a la princesa heredera en la lista de espera para un trasplante de pulmón”, añadió Holm.

La Casa Real señaló que Mette-Marit, de 52 años, necesita cada vez más un régimen de ejercicio específico, descanso y recuperación física, aunque ha manifestado “un gran interés” en seguir desempeñando sus funciones.

El programa oficial de la princesa se organizará de manera que sus actividades se adapten en la medida de lo posible a su estado de salud, se explica en la nota.

“Siempre tuve la esperanza de que pudiéramos controlar la enfermedad con medicamentos y hasta ahora la evolución había sido bastante lenta. Sin embargo, últimamente ha sido más rápida de lo que tanto yo como los médicos esperábamos”, declaró Mette-Marit a la televisión noruega NRK.

La princesa, esposa del príncipe heredero Haakon, fue diagnosticada de fibrosis pulmonar crónica en 2018, una enfermedad que en los últimos años le ha obligado a cancelar su asistencia a varios actos de la agenda de la Casa Real noruega.

Tags
NoruegaTrasplante de órganosBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 19 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: