MagacínSociales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Con fecha y visión renovada el próximo Dîner en Blanc Puerto Rico

La edición 2026 inaugura una nueva dirección organizativa en la isla

24 de febrero de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dîner en Blanc reúne a participantes vestidos de blanco en una experiencia única que integra gastronomía, diseño, convivencia y sentido de comunidad. (Suministrada)
Por Magacín

La organización de Dîner en Blanc Puerto Rico anunció la celebración de su edición 2026, lo que marcará una nueva etapa en la evolución de esta emblemática experiencia social y cultural en la isla.

RELACIONADAS

La edición 2026, que se llevará a cabo el sábado, 6 de junio, inaugura una nueva dirección organizativa en Puerto Rico, encabezada por el comunicador y productor puertorriqueño Luis Daniel Rosario, junto con las abogadas y relacionistas profesionales, la licenciada Tanya Y. Beauchamp, la licenciada Miraisi Molina y la empresaria y socialité Lourdes Carrasquillo.

Según se comunicó, este es el equipo responsable del desarrollo de esta nueva etapa del evento con “una visión renovada, alineada con los estándares internacionales y con el propósito de continuar posicionando a Puerto Rico como escenario de experiencias culturales de calibre mundial”.

Reconocido mundialmente por su elegancia, estética colectiva y carácter distintivo, Dîner en Blanc reúne a participantes vestidos de blanco en una experiencia única que integra gastronomía, diseño, convivencia y sentido de comunidad, siguiendo un formato que se replica en importantes ciudades alrededor del mundo.

Como es ya costumbre y dicta la temática, todos los invitados de Le Diner en Blanc acudieron al exclusivo evento vistiendo completamente de blanco para disfrutar de la velada. La octava edición del evento e Dîner en Blanc se llevó a cabo en Patria Yards en el Distrito T-Mobile.DJ Tony G mantuvo el espíritu festivo con su música.
1 / 13 | Bajo sombrillas pero con glamour: así fue la octava edición de Le Dîner en Blanc . Como es ya costumbre y dicta la temática, todos los invitados de Le Diner en Blanc acudieron al exclusivo evento vistiendo completamente de blanco para disfrutar de la velada. - Edgar Bertran

Fiel a la esencia de Dîner en Blanc, la localización del evento en Puerto Rico se mantedrá en estricta confidencialidad, como parte integral del concepto internacional. El lugar de celebración se revela únicamente a los participantes confirmados el mismo día de la actividad. Este concepto es uno de los sellos que han distinguido la experiencia desde su fundación en París.

“Con esta edición, Puerto Rico reafirma su presencia dentro del circuito internacional de ciudades anfitrionas, promoviendo el encuentro ciudadano en un ambiente de elegancia colectiva, respeto por los espacios urbanos y celebración de la cultura”, se destaca en la comunicación.

Quienes deseen ser parte de esta experiencia, deben inscribirse en la exclusiva Lista de Fans (Fase 3) en puertorico.dinerenblanc.com.

Los asistentes llegaron en un total de 24 guaguas con los diferentes grupos que ya iban preparados para el gran picnic. El evento comenzó con la tradicional señal de las servilletas blancas.Las personas mostraron su creatividad a través de la decoración y la ambientación.
1 / 15 | Le Diner en Blanc celebra con gran fiesta su séptima edición. Los asistentes llegaron en un total de 24 guaguas con los diferentes grupos que ya iban preparados para el gran picnic. - Suministrada
