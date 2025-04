“Fuimos padrinos hasta el 2008 y apoyamos la gala todos los años, y las actividades. Donábamos una pieza, se hacía una gráfica de la obra, y cuando determinaron no hacer más la gala, pues no colaboramos más”, dijo Otero en entrevista con Magacín .

“¡Obvio que me entusiasmé mucho!”, exclamó Otero. “Te vas a reír. Yo iba en el carro con mi hija conversando de que tenía que bajarle un poco de estar en tantas cosas. Y de momento me llaman y contesté en altavoz. Mi hija se entusiasmó porque cuando yo me junté con el hospital en el 2003 los niños me hicieron una pintura con las manitas de ellos. Mi hija creció viendo esa pintura en su cuarto, y ahora ella tiene 26 años. Obvio, tuve que aceptar la invitación de ser presidente de la gala”, agregó entre risas.