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De Italia a Puerto Rico: conoce el nuevo Fiat Topolino

El vehículo eléctrico de micromovilidad es ideal para transportarse en urbanizaciones, marinas y hoteles

9 de julio de 2026 - 8:00 AM

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El Fiat Topilino cuenta con una autonomía eléctrica de hasta 46 millas, según el fabricante. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Aunque a simple vista el nuevo Fiat Topolino podría parecer un carro de juguete, no lo es.

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Se trata de un vehículo eléctrico de micromovilidad capaz de recorrer a una velocidad máxima de 25 millas por hora (mph), por lo que, aunque en ciudades italianas es común verlo por sus carreteras urbanas, en la isla es ideal para usar en urbanizaciones, marinas y hoteles, por ejemplo.

Recientemente, El Nuevo Día puso a prueba el Topolino y la experiencia abordo fue parecida a la de conducir con carrito de golf, pero con estilo.

Está equipado con una batería de litio de 5.4 kilovatio-hora (kWh), que permite una autonomía de hasta 46 millas.

Además, puede ir a de 0 a 19 mph en ocho segundos, a tenor con el fabricante.

Tiene capacidad para hasta dos pasajeros y está disponible en dos versiones: una con puertas, techo de cristal y diseño cerrado, y otra con “rope doors” y un techo desplegable. Ambos modelos ofrecen espacio de almacenamiento.

“Fiat Topolino representa una propuesta completamente distinta dentro del portafolio de Stellantis y ofrece un enfoque fresco, sostenible, accesible y el estilo de vida Dolce Vita”, expresó Ricardo García, gerente general de Stellantis en Puerto Rico.

“Más que un vehículo, Topolino representa una nueva categoría de micromovilidad: una solución que combina personalidad con una solución que se adapta a un estilo de vida moderno”, agregó.

El Topolino estará disponible desde este mes en Puerto Rico y su precio inicial de venta asciende a $13,995.

Stellantis precisó que el modelo está cubierto por una garantía de 24,000 millas o 24 meses y 36,000 millas en el caso de la batería. También tiene incluido servicio de asistencia en la carretera.

“No hemos establecido un ‘target’, sin embargo, estamos confiados que será un vehículo de gran aceptación para nuestro mercado dentro de su categoría”, acotó García.

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FiatAutos nuevosMotores al día
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José Orlando Delgado Rivera
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José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
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