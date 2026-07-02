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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hyundai traslada y moderniza su concesionario en Carolina

La nuevo concesionario está ubicado en la avenida Parque Escorial

2 de julio de 2026 - 8:00 AM

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Las nuevas intalaciones de Hyundai de Escorial integran bajo un mismo techo las áreas de ventas, servicio y piezas, con el fin de ofrecer una experiencia más ágil y conveniente (Suministrada)
Diego Vega Martínez
Por Diego Vega Martínez
Internado de verano de GFR Mediadiego.vega@gfrmedia.com

Hyundai de Puerto Rico y Bella Group inauguraron este miércoles las nuevas instalaciones de Hyundai de Escorial, ubicadas en la avenida Parque Escorial, en Carolina, volviendo a integrar el local a su red de 20 concesionarios alrededor de la isla.

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Anteriormente ubicado en la Avenida 65 de Infantería, el nuevo y remodelado concesionario es administrado por la red de concesionarios Flagship de Bella Group, y cuentan con un showroom de aproximadamente 6,462 pies cuadrados.

El concesionario es operado por un equipo de ventas de 17 personas. Las instalaciones cuentan también con área de recepción con contenido audiovisual sobre los productos de la marca, sala de espera para clientes, estación de café y un espacio exclusivo para la entrega de vehículos.

El concesionario es operado por un equipo de ventas de 17 personas.
El concesionario es operado por un equipo de ventas de 17 personas. (Suministrada)

“En Hyundai de Puerto Rico continuamos fortaleciendo nuestra red de concesionarios para asegurar que nuestros clientes reciban una experiencia excepcional en cada interacción con la marca”, expresó Pablo Martínez, presidente y principal oficial ejecutivo de Hyundai de Puerto Rico. “La apertura de estas nuevas instalaciones representa una inversión en servicio, innovación y atención al cliente que refleja nuestra visión de crecimiento para Puerto Rico”.

Las instalaciones incorporan el concepto Global Dealership Space Identity, el estándar internacional de arquitectura y experiencia de marca implementado por Hyundai alrededor del mundo. Este diseño busca ofrecer espacios modernos, funcionales y centrados en el cliente, creando una experiencia consistente en todos los mercados donde opera la marca.

Por su parte, Carlos López-Lay, presidente y CEO de Bella Group, destacó que esta nueva instalación forma parte de la visión de la empresa de continuar fortaleciendo la oferta de la red de concesionarios Flagship para sus clientes tanto en el area metropolitana como en la isla en general.

“Este nuevo concesionario Hyundai de Escorial representa un compromiso importante con el crecimiento de nuestra red de concesionarios Flagship y con la experiencia que ofrecemos a nuestros clientes. En Bella Group creemos que cada interacción debe reflejar nuestra filosofía de servicio y atención. Estas facilidades nos permiten ofrecer un espacio moderno, cómodo y eficiente para quienes nos visitan, ya sea para para adquirir un vehículo o traerlo a servicio, fortaleciendo así nuestro compromiso de brindar una experiencia de excelencia en cada visita”, expresó López-Lay.

Tags
HyundaiConcesionarios de autosCarolinaBella Group
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Diego Vega Martínez realiza actualmente un internado de verano en GFR Media, donde trabajará entre junio y julio de 2026 redactando para la sección de Negocios de El Nuevo Día. ...
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