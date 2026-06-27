¿Por qué cambian de marca los consumidores?

La confianza de los consumidores en las marcas que adquieren está bajo constante escrutinio, y las razones varían entre tipos de clientes, revelan los hallazgos de la Radiografía del Consumidor 2026, comisionada por la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución (MIDA), y presentada durante el MIDA Conference and Food Show 2026, en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

Este año, unas cuatro marcas privadas figuraron entre las más favorecidas por los consumidores, destacó Juan Alvarado, director de Mercadeo de Molcajete Food y uno de los oradores de la conferencia. Alvarado añadió que el abandono de una marca por otra no ocurre debido a una única razón, apuntando a personas con tendencia de ahorros y fuertes tradiciones de consumo, quienes tienden a cambiar de marca si suben demasiado los precios.

Consumidores que priorizan el factor ahorrativo señalaron que un alza excesiva en precios les haría cambiar de marca. Otros consumidores abandonan una marca por la pérdida de consistencia, falta de beneficio claro, baja disponibilidad y pobre competencia por la marca local.

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El valor de “Hecho en Puerto Rico”

Sin embargo, a nivel global solo un 6% de los encuestados identificó el precio como un factor que aumenta su confianza en una marca. Otro 28% favoreció la calidad del producto como la razón principal; un 27%, por su consistencia y un 9%, por el sabor del producto. Además, 7% de los encuestados dijo favorecer una marca por sus ingredientes y valor nutricional, y otro 6% su precio. Según la encuesta, el 16% de los entrevistados afirmó que se mantiene fiel a la marca que compra por costumbre o tradición.

El factor de que el producto esté hecho en Puerto Rico también destacó de entre los datos.

Un 97% de los encuestados afirmó comprar productos hechos en Puerto Rico, con una contundente mayoría identificándolos a través del sello de “Hecho en Puerto Rico”.

Para Alvarado, el hallazgo en torno al respaldo del consumidor a las marcas locales es un recordatorio de que que no se compite solo por visibilidad, sino también por el sentido de pertenencia y la relevancia cultural del país.