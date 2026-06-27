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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Por qué cambian de marca los consumidores?

Radiografía del Consumidor 2026 reveló que criterios como la consistencia son claves, mientras más compradores buscan productos locales

27 de junio de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según los resultados más recientes de Radiografia del Consumidor, un estudio comisionado por MIDA, los consumidores en Puerto Rico compran productos hechos en Puerto Rico. En la foto, el exdirector de Hecho en Puerto Rico, Mateo Cidre, quien recientemente dio a conocer el nuevo logo que identificará los productos creados en la isla. (Xavier Araújo)
Diego Vega Martínez
Por Diego Vega Martínez
Internado de verano de GFR Mediadiego.vega@gfrmedia.com

La confianza de los consumidores en las marcas que adquieren está bajo constante escrutinio, y las razones varían entre tipos de clientes, revelan los hallazgos de la Radiografía del Consumidor 2026, comisionada por la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución (MIDA), y presentada durante el MIDA Conference and Food Show 2026, en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

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Este año, unas cuatro marcas privadas figuraron entre las más favorecidas por los consumidores, destacó Juan Alvarado, director de Mercadeo de Molcajete Food y uno de los oradores de la conferencia. Alvarado añadió que el abandono de una marca por otra no ocurre debido a una única razón, apuntando a personas con tendencia de ahorros y fuertes tradiciones de consumo, quienes tienden a cambiar de marca si suben demasiado los precios.

Consumidores que priorizan el factor ahorrativo señalaron que un alza excesiva en precios les haría cambiar de marca. Otros consumidores abandonan una marca por la pérdida de consistencia, falta de beneficio claro, baja disponibilidad y pobre competencia por la marca local.

El valor de “Hecho en Puerto Rico”

Sin embargo, a nivel global solo un 6% de los encuestados identificó el precio como un factor que aumenta su confianza en una marca. Otro 28% favoreció la calidad del producto como la razón principal; un 27%, por su consistencia y un 9%, por el sabor del producto. Además, 7% de los encuestados dijo favorecer una marca por sus ingredientes y valor nutricional, y otro 6% su precio. Según la encuesta, el 16% de los entrevistados afirmó que se mantiene fiel a la marca que compra por costumbre o tradición.

El factor de que el producto esté hecho en Puerto Rico también destacó de entre los datos.

Un 97% de los encuestados afirmó comprar productos hechos en Puerto Rico, con una contundente mayoría identificándolos a través del sello de “Hecho en Puerto Rico”.

Para Alvarado, el hallazgo en torno al respaldo del consumidor a las marcas locales es un recordatorio de que que no se compite solo por visibilidad, sino también por el sentido de pertenencia y la relevancia cultural del país.

“El consumidor lo dice: la lealtad a una marca no se rompe porque aparezca una alternativa. Se rompe cuando la marca deja de cumplir la promesa que ese consumidor espera de ella”, concluyó Alvarado.

Tags
MIDAProductos localesHecho en Puerto Rico
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Diego Vega Martínez
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Diego Vega Martínez realiza actualmente un internado de verano en GFR Media, donde trabajará entre junio y julio de 2026 redactando para la sección de Negocios de El Nuevo Día. ...
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