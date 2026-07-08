Honda revisará más de 325,000 Odyssey en Estados Unidos: ¿cuál es la razón?

Honda llamará a revisión en Estados Unidos 325,588 unidades del monovolumen Odyssey de los años 2018 a 2020 por un defecto que puede impedir la visualización de la imagen de la cámara trasera cuando el vehículo circula marcha atrás.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, en inglés) informó de que la entrada de agua en la cámara de visión trasera puede provocar que la imagen no aparezca en la pantalla del vehículo, lo que reduce la visibilidad del conductor y aumenta el riesgo de accidente o lesiones.

La llamada a revisión afecta a vehículos fabricados entre el 24 de enero de 2017 y el 22 de julio de 2020. Según la documentación presentada por Honda ante la NHTSA, el defecto está relacionado con la posible entrada de agua en el conjunto de la cámara, que puede corroer la placa de circuito impreso.

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Honda explicó que el problema se debe a una combinación de factores de diseño y montaje en la carcasa de la cámara, que puede provocar grietas y permitir la penetración de agua tras la exposición ambiental.

La compañía sustituirá gratuitamente la cámara trasera en los concesionarios por una pieza mejorada suministrada por Sony.

La nueva campaña amplía una llamada a revisión anterior y cubre también vehículos que ya habían sido reparados con cámaras rediseñadas por el proveedor canadiense Magna.