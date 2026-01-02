Opinión
Autos
Suscriptores
Tesla pierde el título de mayor fabricante mundial de vehículos eléctricos

Las ventas cayeron por segundo año consecutivo en medio de la revuelta de los clientes y la competencia

2 de enero de 2026 - 10:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El logotipo de Tesla. (Lynne Sladky)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Tesla perdió su corona como el fabricante de vehículos eléctricos más vendido del mundo el viernes como una revuelta de los clientes sobre la política de derecha de Elon Musk y la dura competencia en el extranjero empujó las ventas a la baja por segundo año consecutivo.

RELACIONADAS

Tesla dijo que entregó 1.64 millones de vehículos en 2025, un 9% menos que un año antes.

Su rival chino BYD, que vendió 2.26 vehículos el año pasado, es ahora el mayor fabricante de vehículos eléctricos.

En el cuarto trimestre, las ventas ascendieron a 418,227, por debajo de los 440,000 que esperaban los analistas encuestados por FactSet. Es probable que el total de ventas se haya visto afectado por la expiración de un crédito fiscal de $7,500 que fue eliminado gradualmente por la administración Trump a finales de septiembre.

Incluso con los múltiples problemas que afectan a la empresa, las acciones terminaron 2025 con una subida de aproximadamente el 11%, ya que los inversores esperan que Musk, Consejero Delegado de Tesla, pueda cumplir sus ambiciones de convertir a Tesla en líder del servicio de robotaxi y conseguir que los consumidores adopten robots humanoides que puedan realizar tareas básicas en hogares y oficinas.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
