Tesla pierde el título de mayor fabricante mundial de vehículos eléctricos

Tesla perdió su corona como el fabricante de vehículos eléctricos más vendido del mundo el viernes como una revuelta de los clientes sobre la política de derecha de Elon Musk y la dura competencia en el extranjero empujó las ventas a la baja por segundo año consecutivo.

Tesla dijo que entregó 1.64 millones de vehículos en 2025, un 9% menos que un año antes.

Su rival chino BYD, que vendió 2.26 vehículos el año pasado, es ahora el mayor fabricante de vehículos eléctricos.

En el cuarto trimestre, las ventas ascendieron a 418,227, por debajo de los 440,000 que esperaban los analistas encuestados por FactSet. Es probable que el total de ventas se haya visto afectado por la expiración de un crédito fiscal de $7,500 que fue eliminado gradualmente por la administración Trump a finales de septiembre.