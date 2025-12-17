California amenaza a Tesla con 30 días de suspensión de licencia de ventas

San Francisco- Los reguladores de California amenazan con suspender la licencia de Tesla para vender sus coches eléctricos en el estado a principios del próximo año a menos que el fabricante de automóviles modifique sus tácticas de marketing para sus funciones de auto.

El posible apagón de 30 días de las ventas de Tesla en California es el principal castigo que se recomienda al Departamento de Vehículos de Motor del estado en una decisión hecha pública a última hora del martes. El fallo de la jueza de derecho administrativo Juliet Cox determinó que Tesla había incurrido durante años en prácticas de marketing engañosas al utilizar los términos “Autopilot” y “Full Self-Driving” para promocionar la tecnología autónoma disponible en muchos de sus coches.

Tras presidir cinco días de audiencias celebradas en Oakland en julio, Cox también recomendó suspender la licencia de Tesla para fabricar automóviles en su planta de Fremont. Pero los reguladores de California no van a imponer esa parte de la sanción propuesta por el juez.

Tesla dispondrá de un plazo de 90 días para realizar cambios que indiquen más claramente los límites de su tecnología de conducción autónoma y evitar así la suspensión de su licencia de ventas en California. Después de que los reguladores de California presentaran su demanda contra Tesla en 2023, la empresa de Austin, Texas, ya realizó un cambio significativo al incluir una redacción que dejaba claro que su paquete de conducción autónoma completa seguía requiriendo la supervisión de un conductor humano mientras estaba desplegado.

“Tesla puede tomar medidas sencillas para pausar esta decisión y resolver permanentemente este problema, pasos que las empresas de vehículos autónomos y otros fabricantes de automóviles han podido lograr”, dijo Steve Gordon, director del Departamento de Vehículos Motorizados de California.

Tesla no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios el miércoles.

El fabricante de automóviles ya se ha visto afectado por una caída global de la demanda que comenzó durante una reacción contra el papel de alto perfil de Elon Musk supervisando los recortes en el presupuesto del gobierno estadounidense que supervisa el Departamento de Gobierno que el presidente Donald Trump creó en su administración. El aumento de la competencia y una gama más antigua de vehículos también pesaron en las ventas de Tesla, aunque la compañía renovó su Modelo Y, el vehículo más vendido del mundo, y presentó versiones menos costosas del Modelo Y y el Modelo X.

Aunque Musk abandonó Washington después de una pelea con Trump, las consecuencias han seguido pesando en las ventas de automóviles de Tesla, que habían disminuido un 9% desde 2024 hasta los primeros nueve meses de este año.

A pesar de la caída y la amenaza de suspensión de ventas en California, el precio de las acciones de Tesla alcanzó un máximo histórico de $495.28 durante las primeras operaciones del miércoles, antes de retroceder más tarde y caer por debajo de los $470. A pesar de ese retroceso, las acciones de Tesla siguen valiendo ligeramente más de lo que valían antes de la nefasta etapa de Musk en la administración Trump, una tarea “algo exitosa” que recientemente dijo que no volvería a asumir.

La evolución de las acciones de Tesla en un contexto de caída de las ventas de automóviles refleja la creciente importancia que los inversores conceden a los esfuerzos de Musk por desarrollar tecnología de inteligencia artificial para implantarla en robots humanoides y en una flota de Teslas autoconducidos que funcionarán como robotaxis por todo Estados Unidos.

Musk lleva años prometiendo que la tecnología de autoconducción de Tesla hará realidad su visión de los robotaxis, pero finalmente la empresa empezó a probar el concepto en Austin a principios de este año, aunque con un supervisor humano en el coche para tomar el control si algo salía mal. Hace sólo unos días, Musk reveló que Tesla había iniciado pruebas de su robotaxi sin un monitor de seguridad en el vehículo.

Los reguladores de California no son ni mucho menos los primeros críticos que acusan a Tesla de exagerar las capacidades de su tecnología de autoconducción de forma potencialmente peligrosa. La empresa ha insistido firmemente en que la información contenida en el manual de instrucciones de sus vehículos y en su sitio web deja claro que su tecnología de autoconducción sigue requiriendo supervisión humana, incluso cuando publicó un vídeo en 2020 en el que aparecía uno de sus coches supuestamente conduciendo solo.