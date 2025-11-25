Tesla enfrenta demanda tras accidente fatal: alegan fallos de diseño críticos

Los defectos de diseño provocaron que un Tesla Model 3 acelerara repentinamente fuera de control antes de estrellarse contra un poste de servicios públicos y estallar en llamas, matando a una mujer e hiriendo gravemente a su marido, según alega una demanda presentada en un tribunal federal.

Otro defecto en el diseño de la manilla de la puerta impidió que los transeúntes que intentaban rescatar al conductor, Jeff Dennis, y a su esposa, Wendy, salieran del coche, según la demanda presentada el viernes en el Tribunal de Distrito de estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington.

Wendy Dennis murió en el accidente del 7 de enero de 2023 en Tacoma, Washington. Jeff Dennis sufrió quemaduras graves en las piernas y otras lesiones, según la demanda.

Los mensajes dejados el lunes a los abogados de los demandantes y de Tesla no fueron devueltos inmediatamente.

La demanda busca daños punitivos en California, ya que el Modelo 3 2018 de Dennis fue diseñado y fabricado allí. Tesla también tenía su sede en California en aquel momento antes de trasladarse posteriormente a Texas.

Entre otras reclamaciones económicas, la demanda solicita daños y perjuicios por homicidio culposo tanto para Jeff Dennis como para el patrimonio de su difunta esposa. Solicita un juicio con jurado.

Las puertas de Tesla han estado en el centro de varios casos de accidente porque la batería que alimenta el mecanismo de desbloqueo se apaga en caso de accidente, y los desbloqueos manuales que anulan ese sistema son conocidos por ser difíciles de encontrar.

El mes pasado, los padres de dos estudiantes universitarios de California fallecidos en un accidente de Tesla demandaron al fabricante de automóviles, alegando que los estudiantes quedaron atrapados en el vehículo cuando estalló en llamas debido a un fallo de diseño que les impedía abrir las puertas. En septiembre, los reguladores federales abrieron una investigación sobre las quejas de los conductores de Tesla por problemas con las puertas atascadas.

Jeff y Wendy Dennis estaban haciendo recados cuando el Tesla aceleró repentinamente durante al menos cinco segundos. Jeff Dennis dio un volantazo para esquivar a otros vehículos antes de que el coche chocara contra el poste de electricidad y estallara en llamas, dice la demanda.

Según la demanda, el sistema automático de frenado de emergencia no se activó antes de chocar contra el poste, a pesar de que está diseñado para aplicar los frenos cuando una colisión frontal se considera inevitable.

Los transeúntes no pudieron abrir las puertas porque las manillas no funcionan desde fuera, ya que también dependen de la batería para funcionar... Las puertas tampoco podían abrirse desde dentro porque la batería se había apagado a causa del incendio, y el botón de anulación manual es difícil de encontrar y utilizar, alega la demanda.

El calor del incendio impidió a los transeúntes acercarse lo suficiente para intentar romper las ventanas.