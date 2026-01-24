Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosAutos
Suscriptores
Bolsa de valores 05:46 PM
S&P 500
6915.61
0.03%
·
Dow Jones
49098.71
-0.58%
·
Nasdaq
23501.24
0.28%
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Toyota retira 162,000 camionetas por pantallas defectuosas

El retiro afecta a los modelos Tundra y Tundra Hybrid de los años 2024 y 2025

24 de enero de 2026 - 12:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Vista de una camioneta Toyota Tundra 4x4 modelo 2024. (Mike Stewart)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Toyota anunció que retirará del mercado alrededor de 162,000 camionetas en Estados Unidos tras descubrirse que las pantallas multimedia podrían comprometer la seguridad del conductor.

RELACIONADAS

El retiro afecta a los modelos Tundra y Tundra Hybrid de los años 2024-2025 de la compañía. Según un comunicado de Toyota, los clientes afectados están siendo notificados.

El fabricante de automóviles japonés advierte que las pantallas pueden “quedarse atascadas en una vista de cámara” o volverse completamente oscuras bajo ciertas circunstancias, creando situaciones en las que los conductores no pueden ver la imagen de la cámara de reversa al retroceder. Toyota afirma que este mal funcionamiento podría violar las normas federales de seguridad.

Tags
Breaking NewsToyotaEstados UnidosPuerto RicoAutos nuevos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 24 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: