¿Conveniencia o trampa financiera? Préstamos de “compre ahora, pague después” afectarán puntajes de crédito

“Los nuevos puntajes de FICO estarán disponibles a partir del otoño, como una opción para que los prestamistas aumenten la visibilidad del comportamiento de pago de los consumidores", dijo la compañía. Aún así, no todas las compañías de Compre Ahora, Pague Después comparten sus datos con las oficinas de crédito, y no todos los prestamistas optarán por utilizar los nuevos modelos, por lo que la adopción generalizada podría llevar tiempo, según Adam Rust, director de servicios financieros de la organización sin fines de lucro Consumer Federation of America.