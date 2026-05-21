Evertec entra de lleno al ecosistema de pagos electrónicos de Chile

Evertec (NYSE: EVTC) anunció recientemente que firmó un acuerdo con Transbank para operar en el ámbito transaccional de Chile, informó Mac Schuessler, presidente y principal oficial ejecutivo (CEO) de la tecnológica puertorriqueña.

Transbank es el principal operador de medios de pago en Chile y uno de los principales adquirentes de América Latina.

“Esta colaboración con Transbank representa una oportunidad para seguir impulsando la evolución del ecosistema de pagos en Chile y en la región”, expresó Schuessler.

Con este acuerdo, Evertec continúa ganando terreno en la región latinoamericana, donde tiene operaciones en países como México y Brasil, tras múltiples adquisiciones estratégicas de la empresa.

“La experiencia, escala y capacidad de innovación de Evertec nos permiten apoyar a Transbank en esta nueva etapa, reafirmando al mismo tiempo nuestro compromiso de largo plazo con Chile como un mercado clave dentro de nuestra estrategia de crecimiento en América Latina”, añadió Schuessler.

PUBLICIDAD

Transbank fue fundada en 1989 y su sede es en Santiago, desde entonces ha sido un actor clave en la evolución de los pagos electrónicos en Chile por más de tres décadas, habilitando soluciones de pago para comercios de todos los tamaños y procesando millones de transacciones diariamente.

De acuerdo con Sergio Ávila, CEO de la tecnológica chilena, el rol de Transbank ha sido esencial en la modernización del comercio, la adopción de medios de pago digitales a lo largo del país y la integración del sistema financiero chileno con bancos e instituciones financieras internacionales.

“En un escenario cada vez más competitivo. Como compañía evaluamos permanentemente alternativas que nos permitan anticiparnos de manera exitosa a los desafíos actuales y futuros del negocio. Este acuerdo con Evertec representa un hito clave en nuestra hoja de ruta de transformación digital. Como compañía, tenemos la responsabilidad de impulsar nuevos niveles de servicio y avanzar con mayor agilidad para responder a las necesidades que nuestros clientes demandan”, comunicó Ávila.

Según la empresa, este acuerdo destaca la experiencia de Evertec apoyando a instituciones financieras en entornos regulatorios y operativos exigentes, y refuerza su rol como proveedor tecnológico confiable con presencia local y regional.

Asimismo, mantiene el impulso de Evertec de expandir su presencia en mercados de alto valor, incrementar ingresos recurrentes de largo plazo y profundizar relaciones con instituciones líderes en América Latina.

Entre enero y marzo pasado, la tecnológica puertorriqueña anunció la adquisición total de Dimensa, una empresa tecnológica brasileña que ofrece servicios a instituciones financieras. Esta transacción finalizó el 30 de abril yestuvo valorada en alrededor de $197 millones.