Mastercard ve en América Latina un potencial de crecimiento económico
Jon Huntsman destaca el potencial de la región y el papel de la digitalización para elevar la productividad de las pequeñas empresas
22 de noviembre de 2026 - 11:10 PM
22 de noviembre de 2026 - 11:10 PM
Ciudad de México - Mastercard mira a América Latina y el Caribe como una región clave para su estrategia de crecimiento global, según Jon Huntsman, vicepresidente y presidente de Crecimiento Estratégico de la empresa de pagos electrónicos, quien enfatizó en el poder de la digitalización para la prosperidad y estabilidad económica.
Esta historia se realizó en México como parte de una jornada para periodistas de América Latina y el Caribe subvencionada por Mastercard.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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