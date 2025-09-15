Opinión
15 de septiembre de 2025
NegociosBienes Raíces
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cierra el 30 de septiembre el Programa de Asistencia al Comprador

La AFV insta a presentar las solicitudes antes de esa fecha, cuando termina el programa, que aporta hasta $45,000 para comprar hogar

15 de septiembre de 2025 - 4:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las normas del Programa de Asistencia Directa al Comprador requieren que quien se beneficie de esta ayuda viva la propiedad como su residencia principal por un mínimo de cinco años.
Las normas del Programa de Asistencia Directa al Comprador requieren que quien se beneficie de esta ayuda viva la propiedad como su residencia principal por un mínimo de cinco años. (Shutterstock)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las personas interesadas en adquirir hogar mediante el Programa de Asistencia Directa al Comprador (HBA, en inglés) tienen hasta el 30 de septiembre para presentar su solicitud, de cara al cierre de la iniciativa, informó la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV).

RELACIONADAS

“Para garantizar el uso adecuado de los fondos disponibles, el programa continuará aceptando solicitudes para la categoría de Ingresos Bajos y Moderados (LMI) hasta el martes, 30 de septiembre de 2025. Las solicitudes que se presenten antes de esta fecha seguirán su proceso normal de evaluación, siempre y cuando haya fondos disponibles”, explicó mediante comunicado el director ejecutivo de la AFV, Ricardo Álvarez Barreto.

HBA aporta hasta $45,000 para la compra de un hogar por parte de individuos y familias que cualifiquen por ingreso y cumplan con otros requisitos de la iniciativa sufragada con fondos de recuperación CDBG-DR.

Para los compradores que laboran en campos clasificados como de primera respuesta, que incluían enfermería y seguridad pública, la aportación era de hasta $55,000. Sin embargo, esta categoría cesó de aceptar casos el pasado 11 de julio, recordó el funcionario.

“Hasta el momento, bajo el Programa HBA se han cerrado cerca de 15,100 casos y se han desembolsado más de $609 millones, lo que reafirma el compromiso de esta administración de apoyar a las familias para que obtengan vivienda asequible”, informó Álvarez Barreto sobre el saldo del programa.

Por su parte, la secretaria del Departamento de la Vivienda y presidenta de la Junta de directores de la AFV, Ciary Pérez Peña, reiteró que el Departamento federal de la Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, en inglés) sigue evaluando la enmienda al Plan de Acción del Programa de Subvención en Bloque para la Mitigación del Desarrollo Comunitario (CDBG-MIT) para poder usar parte de los fondos de mitigación para un HBA.

“Se han asignado inicialmente $100 millones para el programa, y esperamos poder anunciar pronto los detalles a la ciudadanía”, afirmó Pérez Peña sobre la enmienda que este medio reportó en mayo del 2025.

