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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Construirán complejo de vivienda asequible para adultos mayores en Santurce

El proyecto Ponce de León #55 tendrá 222 apartamentos y las obras darán inicio durante el mes de octubre

28 de septiembre de 2026 - 4:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La gobernadora Jenniffer González Colón anunció este lunes una inversión de $139.6 millones para la construcción del proyecto residencial. (Suministrada)
Itzel Rivera
Por Itzel Rivera
Periodistaitzel.rivera@gfrmedia.com

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció este lunes una inversión de $139.6 millones para la construcción del proyecto residencial Ponce de León #55, un complejo de vivienda asequible dirigido a adultos mayores de ingresos bajos y moderados en Santurce, San Juan.

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El desarrollo, promovido por la Administración de Vivienda Pública (AVP), estará ubicado en un predio de aproximadamente 1.67 acres entre las avenidas Ponce de León y Manuel Fernández Juncos y la calle Mayol. La construcción está programada para comenzar en octubre de 2026 y culminar en noviembre de 2029.

“Con este proyecto estamos cumpliendo con uno de nuestros compromisos de facilitar y ampliar la oferta de vivienda digna, segura y asequible para nuestros adultos mayores en toda la isla. Además, es una muestra de nuestra misión de poner los fondos federales a correr”, expresó González Colón.

La estructura financiera del proyecto combina fondos federales, créditos contributivos y aportaciones del desarrollador.

De los $139.6 millones, $80.6 millones provienen de fondos CDBG-DR destinados a la recuperación tras los huracanes Irma y María; $44.6 millones corresponden a créditos contributivos del programa Low-Income Housing Tax Credit (LIHTC); $10 millones a un préstamo de Capital Funds de la AVP; $2 millones al Affordable Housing Program del Federal Home Loan Bank de Nueva York, y $2.5 millones a cargos diferidos del desarrollador aportados por Pennrose LLC y la AVP.

El complejo contará con seis niveles residenciales sobre dos niveles de estacionamiento semisótano, para un total de casi 268,500 pies cuadrados de construcción.

En total, tendrá 222 apartamentos: 218 unidades de un dormitorio y cuatro de dos dormitorios, además de 147 espacios de estacionamiento para residentes, visitantes, personas con impedimentos y personal administrativo.

El proyecto incluirá 28 apartamentos adaptados para personas con movilidad reducida y siete para personas con impedimentos sensoriales, además de rutas accesibles y otras características requeridas por la Ley ADA y el Fair Housing Act.

Como parte de sus instalaciones, Ponce de León #55 tendrá una plaza con gazebo y jardines, gimnasio interior y exterior, salón comunitario, salón de actividades y bienestar, lavanderías y oficinas administrativas. La estructura también contará con generador eléctrico de capacidad total, cisterna de agua y sistema contra incendios, y se certificará bajo el estándar ecológico ICC-700 National Green Building Standard.

La construcción está programada para comenzar en octubre de 2026 y culminar en noviembre de 2029.
La construcción está programada para comenzar en octubre de 2026 y culminar en noviembre de 2029. (Suministrada)

El proyecto será desarrollado por Ponce De León Developer, LLC y PENNROSE, diseñado por Álvarez-Díaz & Villalón y construido por F&R Construction Group, Inc. La gobernadora estuvo acompañada durante el anuncio por funcionarios de Vivienda, la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, la Administración de Vivienda Pública y el Municipio de San Juan, entre otros.

Tags
Jenniffer GonzálezLa FortalezaAdultos mayoresAdministración de Vivienda Pública
ACERCA DEL AUTOR
Itzel Rivera
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Itzel Rivera es una periodista y productora natural de Vega Baja, Puerto Rico. Comenzó su carrera como productora digital en el programa de análisis político "Jugando Pelota Dura" por TeleOnce....
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