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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cae premio secundario de $50,000 de Powerball en Puerto Rico

Aquí te decimos los números ganadores y si alguien se llevó el premio mayor

19 de marzo de 2026 - 7:14 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El sábado, otro jugador en Puerto Rico se llevó $50,000. (George Walker IV)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Un jugador en Puerto Rico encontró la suerte y se llevó $50,000 en el sorteo del miércoles del Powerball.

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El premio secundario fue producto de una jugada mediante la modalidad de Double Play y acertó cuatro números, más el bolo rojo.

Los números ganadores del miércoles en Double Play fueron 9, 13, 25, 26, 46 y el bolo rojo 23.

La opción de Double Play permite que, por $1 adicional, las jugadas sean elegibles para un segundo sorteo con un premio mayor de $10 millones.

En el sorteo del pasado sábado, otro premio secundario de $50,000 cayó en Puerto Rico. El boleto se vendió en Jimmy 24 Mini Market, en Toa Baja, informó la Lotería Electrónica.

Nadie se llevó el premio mayor en el sorteo regular de Powerball del miércoles, que ascendió a $101 millones. Los números ganadores fueron 14, 18, 19, 21, 69 y el bolo rojo 1.

Ante esto, el premio para el próximo sorteo, que será el sábado, ascendió a unos $120 millones.

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Consulta aquí la sección de Lotería de El Nuevo Día.

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PowerballPowerball en Puerto RicoLoteríaBreaking News
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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