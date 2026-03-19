Cae premio secundario de $50,000 de Powerball en Puerto Rico

Un jugador en Puerto Rico encontró la suerte y se llevó $50,000 en el sorteo del miércoles del Powerball.

El premio secundario fue producto de una jugada mediante la modalidad de Double Play y acertó cuatro números, más el bolo rojo.

Los números ganadores del miércoles en Double Play fueron 9, 13, 25, 26, 46 y el bolo rojo 23.

La opción de Double Play permite que, por $1 adicional, las jugadas sean elegibles para un segundo sorteo con un premio mayor de $10 millones.

En el sorteo del pasado sábado, otro premio secundario de $50,000 cayó en Puerto Rico. El boleto se vendió en Jimmy 24 Mini Market, en Toa Baja, informó la Lotería Electrónica.

Nadie se llevó el premio mayor en el sorteo regular de Powerball del miércoles, que ascendió a $101 millones. Los números ganadores fueron 14, 18, 19, 21, 69 y el bolo rojo 1.

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Ante esto, el premio para el próximo sorteo, que será el sábado, ascendió a unos $120 millones.

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