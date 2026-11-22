Así se juega Powerball: conoce la gran diferencia entre las bolas blancas y las rojas

Un jugador afortunado en Puerto Rico ganó, en la noche del sábado, un premio secundario de $100,000 en el sorteo de Powerball.

Según el portal del sorteo, los números ganadores fueron 5-29-33-36-45, con el bolo rojo con el número 22.

El ganador, que acertó cuatro números más el bolo rojo, jugó en la modalidad de PowerPlay, La jugada incluyó la opción Power Play, que multiplicó el premio.

Un comunicado del Departamento de Hacienda posteriormente detalló que el boleto ganador fue vendido en el garaje Texaco de la avenida Betances, en el municipio de Bayamón, mediante una jugada manual.

En la isla varias personas también ganaron premios de $200, mientras que un jugador de Florida cargó con el bote principal, que tenía $114 millones acumulados.

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Varias personas también cargaron con premios de $200. (Captura/Powerball.com)

El próximo sorteo será el lunes, 23 de noviembre, y el premio será de $20 millones.

Los sorteos de Powerball se celebran los lunes, miércoles y sábados, a las 10:59 p.m.

¿Cuándo llegó a Puerto Rico?

El Powerball llegó a Puerto Rico en el 2014 cuando la isla se convirtió en la primera jurisdicción de habla hispana en formar parte de la Asociación de Loterías Multiestatales (MUSL, por sus siglas en inglés).

A partir de ese momento, los habitantes de Puerto Rico han podido participar del popular sorteo. De hecho, tan solo siete meses después de su llegada, la suerte se posó sobre el archipiélago, pues se registró un hito histórico: el primer gran premio otorgado en la isla.

Ese febrero de 2015, una persona compró un boleto en una gasolinera en Ponce que le premió con $188 millones. Dos meses más tarde, se registró el segundo gran premio cuando un boricua compró un boleto en Sabana Grande que le otorgó $50 millones.

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