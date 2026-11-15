Dos jugadores en Puerto Rico ganan $100,000 en Powerball: ¿dónde se vendieron los boletos?

Dos personas en Puerto Rico probaron suerte y resultaron ganadoras de un premio secundario de $100,000 cada una en el sorteo de la lotería Powerball, celebrado ayer, sábado.

La secretaria auxiliar del Negociado de las Loterías de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo, informó que los boletos ganadores fueron vendidos en el Supermercado Amigo de Guaynabo y en el Garage Mobil de Coto Laurel, en Ponce.

Ambas jugadas fueron automáticas y los jugadores lograron duplicar sus premios gracias a la modalidad Power Play.

“Ya en Puerto Rico es costumbre que muchos jugadores pidan el Powerball de $4, que incluye Power Play y Double Play. Es por esta razón que somos una de las jurisdicciones donde más se opta por esta opción de juego, y eso se refleja en la cantidad de premios secundarios que continúan cayendo”, expresó Hernández Olivo.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el portal del Powerball, los números ganadores del sorteo fueron 9, 44, 49, 51 y 68, con bolo rojo 4.

Además de los premios de $100,000, hubo varios boletos ganadores de $200.

Los sorteos de Powerball se celebran los lunes, miércoles y sábados, a las 10:59 p.m.

Premios del Powerball en Puerto Rico este sábado 14 de noviembre. (Fotocaptura)

¿Cuándo llegó a Puerto Rico?

El Powerball llegó a Puerto Rico en el 2014 cuando la isla se convirtió en la primera jurisdicción de habla hispana en formar parte de la Asociación de Loterías Multiestatales (MUSL, por sus siglas en inglés).

A partir de ese momento, los habitantes de Puerto Rico han podido participar del popular sorteo. De hecho, tan solo siete meses después de su llegada, la suerte se posó sobre el archipiélago, pues se registró un hito histórico: el primer gran premio otorgado en la isla.

Ese febrero de 2015, una persona compró un boleto en una gasolinera en Ponce que le premió con $188 millones. Dos meses más tarde, se registró el segundo gran premio cuando un boricua compró un boleto en Sabana Grande que le otorgó $50 millones.

---

---