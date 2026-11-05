Ganan $847 millones del Powerball: conoce dónde cayó el premio

El premio mayor de $847 millones del Powerball fue ganado por una sola persona ayer, miércoles, en Nueva Jersey.

Los números ganadores fueron 15, 34, 41, 53, 56 y el bolo rojo 21.

“El ganador afortunado puede elegir entre un premio distribuido en anualidades por un valor de $847 millones de dólares y un pago único de $363.1 millones de dólares”, explicó la lotería estadounidense.

“Ambas opciones de premio son antes de impuestos. Si el ganador elige la opción de anualidades, recibirá el premio en 30 pagos a lo largo de 29 años”, agregó.

El monto de este premio figura entre nueve de los diez más altos en la historia del Powerball.

Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia Así se juega Powerball: conoce la gran diferencia entre las bolas blancas y las rojas

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Según la página web del Powerball, en ese momento, otras 10 personas acertaron cuatro de los cinco números y la bola roja para llevarse el premio terciario con Power Play de $150,000.

En el sorteo del sábado, dos personas también se llevaron $1,000,000, cada una, por acertar los cinco números regulares y no el de la bola roja. Otra persona de Carolina del Norte se llevó $2,000,000 por acertar cinco bolos con Power Play.

¿Cómo jugar?

Cada billete del Powerball cuesta $2. La probabilidad de acertar es una en 292,201,338.

Al comprarlo, se puede dejar una selección al azar en el establecimiento de lotería o, en una boleta, seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para los cinco bolos blancos. Para el bolo rojo, conocido como “Powerball”, debe seleccionar un número del 1 al 26.

A la jugada sencilla se le puede añadir el Power Play por $3, que multiplica los premios secundarios.

Asimismo, a la jugada de Powerball con Power Play se puede añadir el Double Play. En dado caso, el boleto costaría $4. En esta alternativa, tus números también participan en un segundo sorteo millonario. El primer premio fijo es de $10,000,000 y ocho categorías de premios secundarios.

¿Cómo se recibe el pago?

El premio mayor del Powerball puede recibirse en un pago único, menor al premio anunciado para el “jackpot” o en unos desembolsos anuales por 29 años.

En cualquiera de las alternativas, no se incluyen los correspondientes pagos de impuestos federales ni locales.

¿Cuándo se conocen los ganadores?

El Powerball se sortea todos los lunes, miércoles y sábados, a las 10:59 p.m. (hora del Este de Estados Unidos), desde el estudio de sorteos de la Lotería de Florida, en Tallahassee.

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El ganador debe haber acertado los cuatro bolos blancos, indistintamente del orden, y el bolo rojo.