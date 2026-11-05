Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Avisos
Edictos
Esquelas
Especiales
5 de noviembre de 2026
79°Lluvias aisladas
NegociosConsumo
Suscriptores
Bolsa de valores 10:29 AM
S&P 500 - (CFD)
7572.40
0.38%
·
Dow Jones
52658.64
0.29%
·
Nasdaq
26269.23
0.62%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ganan $847 millones del Powerball: conoce dónde cayó el premio

Un solo jugador se llevó el bote principal

5 de noviembre de 2026 - 6:20 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los números ganadores fueron 15, 34, 41, 53, 56 y el bolo rojo 21. (Jenny Kane)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El premio mayor de $847 millones del Powerball fue ganado por una sola persona ayer, miércoles, en Nueva Jersey.

Los números ganadores fueron 15, 34, 41, 53, 56 y el bolo rojo 21.

“El ganador afortunado puede elegir entre un premio distribuido en anualidades por un valor de $847 millones de dólares y un pago único de $363.1 millones de dólares”, explicó la lotería estadounidense.

“Ambas opciones de premio son antes de impuestos. Si el ganador elige la opción de anualidades, recibirá el premio en 30 pagos a lo largo de 29 años”, agregó.

El monto de este premio figura entre nueve de los diez más altos en la historia del Powerball.

Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

Así se juega Powerball: conoce la gran diferencia entre las bolas blancas y las rojas

Nadie se había llevado el premio mayor desde el 12 de agosto de 2026, pero los jugadores en Puerto Rico tuvieron suerte con algunos de los premios secundarios. En el sorteo del sábado, una persona que compró su boleto en Player’s Café, en Bayamón, se llevó $150,000.

Según la página web del Powerball, en ese momento, otras 10 personas acertaron cuatro de los cinco números y la bola roja para llevarse el premio terciario con Power Play de $150,000.

En el sorteo del sábado, dos personas también se llevaron $1,000,000, cada una, por acertar los cinco números regulares y no el de la bola roja. Otra persona de Carolina del Norte se llevó $2,000,000 por acertar cinco bolos con Power Play.

¿Cómo jugar?

Cada billete del Powerball cuesta $2. La probabilidad de acertar es una en 292,201,338.

Al comprarlo, se puede dejar una selección al azar en el establecimiento de lotería o, en una boleta, seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para los cinco bolos blancos. Para el bolo rojo, conocido como “Powerball”, debe seleccionar un número del 1 al 26.

A la jugada sencilla se le puede añadir el Power Play por $3, que multiplica los premios secundarios.

Asimismo, a la jugada de Powerball con Power Play se puede añadir el Double Play. En dado caso, el boleto costaría $4. En esta alternativa, tus números también participan en un segundo sorteo millonario. El primer premio fijo es de $10,000,000 y ocho categorías de premios secundarios.

¿Cómo se recibe el pago?

El premio mayor del Powerball puede recibirse en un pago único, menor al premio anunciado para el “jackpot” o en unos desembolsos anuales por 29 años.

En cualquiera de las alternativas, no se incluyen los correspondientes pagos de impuestos federales ni locales.

¿Cuándo se conocen los ganadores?

El Powerball se sortea todos los lunes, miércoles y sábados, a las 10:59 p.m. (hora del Este de Estados Unidos), desde el estudio de sorteos de la Lotería de Florida, en Tallahassee.

El ganador debe haber acertado los cuatro bolos blancos, indistintamente del orden, y el bolo rojo.

Aparte del “jackpot”, hay otras maneras de ganar en el Powerball con premio que van desde $4 hasta $2,000,000.

Tags
Breaking NewsPowerballNueva Jersey
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 5 de noviembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: