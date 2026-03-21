Con $50,000 en el bolsillo: descubre en cuál pueblo cayó el más reciente premio del Powerball

La Lotería Electrónica de Puerto Rico confirmó que un boleto ganador de un premio secundario del Powerball fue vendido en San Juan, generando entusiasmo entre los jugadores locales.

El premio, correspondiente a una jugada de Double Play, acertó cuatro números más el bolo rojo, otorgando $50,000 al afortunado ganador.

Según publicó la Lotería en su página de Facebook, el boleto fue adquirido de manera automática en la gasolinera SHELL TO GO STORE CUPEY 61.

“¡San Juan está de celebración! Un ganador se llevó $50,000 con un premio secundario de Powerball con Double Play, gracias a una jugada automática realizada en el Garage SHELL TO GO STORE CUPEY 61 en San Juan. ¡Felicidades al ganador!“, destacó la Lotería en la página de Facebook.

Números ganadores y cómo funciona Double Play

Los números que resultaron ganadores en el sorteo del miércoles fueron 9, 13, 25, 26, 46, con el bolo rojo 23. La modalidad Double Play permite que, por un dólar adicional, las jugadas sean elegibles para un segundo sorteo, en el que el premio mayor puede alcanzar $10 millones.

PUBLICIDAD

Racha de premios en la isla

Este premio se suma a una serie de recientes ganancias en Puerto Rico. El 2 de marzo, un boleto de $2 millones fue vendido en Carolina, específicamente en el Supermercado Mi Gente 2GO en Villa San Antón.

“¡Carolina está de celebración! Un jugador ganó $2,000,000 gracias a Power Play con una jugada automática. ¡Felicidades al ganador!”, publicó la Lotería en Facebook.

Otros premios recientes incluyen:

$100,000 el 4 de febrero, vendido en una gasolinera de Isla Verde .

el 4 de febrero, vendido en una gasolinera de . $100,000 el 2 de febrero en Guánica .

el 2 de febrero en . $150,000 el 31 de enero en Camuy .

el 31 de enero en . $50,000 el 28 de enero en Bayamón.

Estos resultados reflejan una racha de premios jugosos en la isla durante las últimas semanas.

Reclamo de premios y alcance del Powerball

Los ganadores tienen 180 días desde la fecha del sorteo para reclamar sus premios, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.