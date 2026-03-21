Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosConsumo
Suscriptores
Bolsa de valores 02:57 PM
S&P 500 - (CFD)
6506.48
-1.51%
·
Dow Jones
45577.47
-0.96%
·
Nasdaq
21647.61
-2.01%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Con $50,000 en el bolsillo: descubre en cuál pueblo cayó el más reciente premio del Powerball

Un afortunado ganador se llevó la importante suma tras realizar una jugada automática

21 de marzo de 2026 - 10:25 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
¡A jugar! Boletos de Powerball. (George Walker IV)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Lotería Electrónica de Puerto Rico confirmó que un boleto ganador de un premio secundario del Powerball fue vendido en San Juan, generando entusiasmo entre los jugadores locales.

RELACIONADAS

El premio, correspondiente a una jugada de Double Play, acertó cuatro números más el bolo rojo, otorgando $50,000 al afortunado ganador.

Según publicó la Lotería en su página de Facebook, el boleto fue adquirido de manera automática en la gasolinera SHELL TO GO STORE CUPEY 61.

“¡San Juan está de celebración! Un ganador se llevó $50,000 con un premio secundario de Powerball con Double Play, gracias a una jugada automática realizada en el Garage SHELL TO GO STORE CUPEY 61 en San Juan. ¡Felicidades al ganador!“, destacó la Lotería en la página de Facebook.

Números ganadores y cómo funciona Double Play

Los números que resultaron ganadores en el sorteo del miércoles fueron 9, 13, 25, 26, 46, con el bolo rojo 23. La modalidad Double Play permite que, por un dólar adicional, las jugadas sean elegibles para un segundo sorteo, en el que el premio mayor puede alcanzar $10 millones.

Racha de premios en la isla

Este premio se suma a una serie de recientes ganancias en Puerto Rico. El 2 de marzo, un boleto de $2 millones fue vendido en Carolina, específicamente en el Supermercado Mi Gente 2GO en Villa San Antón.

“¡Carolina está de celebración! Un jugador ganó $2,000,000 gracias a Power Play con una jugada automática. ¡Felicidades al ganador!”, publicó la Lotería en Facebook.

Otros premios recientes incluyen:

  • $100,000 el 4 de febrero, vendido en una gasolinera de Isla Verde.
  • $100,000 el 2 de febrero en Guánica.
  • $150,000 el 31 de enero en Camuy.
  • $50,000 el 28 de enero en Bayamón.

Estos resultados reflejan una racha de premios jugosos en la isla durante las últimas semanas.

Reclamo de premios y alcance del Powerball

Los ganadores tienen 180 días desde la fecha del sorteo para reclamar sus premios, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados de Estados Unidos, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

Tags
Breaking NewsLotería de Puerto RicoLotería ElectrónicaPowerballPowerball en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 21 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: