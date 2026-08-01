Congelación de precios por sequía: estos son los productos cubiertos por la orden del DACO

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) ordenó la congelación inmediata de los precios de artículos y servicios relacionados con un posible plan de racionamiento de agua, tras la declaración de emergencia por la sequía y la disminución en los niveles de los principales embalses de Puerto Rico.

La Orden 2026-006, vigente en los 78 municipios, incluye el agua potable, el hielo, el agua embotellada, las cisternas y los envases, tanques o recipientes utilizados para almacenar, transportar y distribuir el recurso.

También cubre motores, bombas, válvulas, sensores, tuberías, presurizadores y otros equipos o piezas para la modificación, reparación e instalación de cisternas, así como los servicios de acarreo y distribución de agua.

“Para fines de la presente Orden se considerarán artículos de primera necesidad todos aquellos productos, materiales, equipos, suministros y servicios objeto del comercio que sea susceptible de ser vendido, arrendado o alquilado y que su consumo o uso sea necesario para el consumidor como resultado de un plan de racionamiento de agua o de la preparación para un plan de racionamiento de agua”, detalló el secretario del DACO, Hiram Torres Montalvo, en el documento.

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1 / 10 | En imágenes: 10 datos que no conocías sobre el embalse Carraízo. El embalse Carraízo fue construido en 1953 por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y se abastece del río Grande de Loíza. - TITO GUZMAN 1 / 10 En imágenes: 10 datos que no conocías sobre el embalse Carraízo El embalse Carraízo fue construido en 1953 por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y se abastece del río Grande de Loíza. TITO GUZMAN Compartir

De acuerdo con la orden, los comercios no podrán aumentar los precios ni modificar las condiciones, descuentos, ofertas o promociones de manera que encarezcan los productos incluidos.

De igual forma, las ventas especiales anunciadas antes de la emisión de la orden deberán mantenerse hasta la fecha establecida, aunque los establecimientos podrán reducir los precios.

La disposición contempla una excepción cuando un suplidor notifique un incremento en el costo de adquisición. En esos casos, los vendedores podrán ajustar el precio sin autorización previa del DACO, siempre que mantengan un margen de ganancia bruta igual o menor al que tenían al momento de entrar en vigor la orden.

Los comerciantes, dispone la orden, deberán notificar inmediatamente esos aumentos al DACO mediante el correo electrónico secretario@daco.pr.gov.

Mientras, en el caso de vendedores que comiencen a ofrecer alguno de los productos regulados durante la emergencia, se permitirá su venta sin autorización previa, pero el margen de ganancia bruta no podrá superar el 30%.

1 / 14 | Tiempo de ahorrar agua: siga estos consejos y ayude a evitar un racionamiento. Ante el déficit de lluvia y la ampliación de la sequía en Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) hizo un llamado al uso prudente del agua potable, para extender los abastos en los embalses y evitar entrar en planes de racionamiento. - Xavier Araújo 1 / 14 Tiempo de ahorrar agua: siga estos consejos y ayude a evitar un racionamiento Ante el déficit de lluvia y la ampliación de la sequía en Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) hizo un llamado al uso prudente del agua potable, para extender los abastos en los embalses y evitar entrar en planes de racionamiento. Xavier Araújo Compartir

Prohíben el acaparamiento

La orden también prohíbe acaparar los artículos cubiertos, ocultar mercancía para provocar aumentos, imponer condiciones injustificadas de venta y realizar prácticas engañosas o especulativas.

No obstante, los establecimientos podrán limitar la cantidad de productos que adquiere cada consumidor con el propósito de evitar el acaparamiento y garantizar su disponibilidad.

De acuerdo con Torres Montalvo, el DACO quedará facultado para realizar inspecciones, investigaciones, requerimientos de información y operativos especiales.

Las violaciones podrían conllevar multas administrativas de hasta $10,000 por cada infracción.

La Orden 2026-006 entró en vigor a las 6:00 p.m. del 31 de julio y permanecerá activa hasta que termine el estado de emergencia o el secretario del DACO disponga lo contrario.

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