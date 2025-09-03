Opinión
3 de septiembre de 2025
¿Dónde cayó el gran premio secundario de Powerball en Puerto Rico?

Los aficionados del sorteo esperan ansiosamente la noche de este miércoles en busca del "jackpot" de $1,300 millones

3 de septiembre de 2025 - 9:10 AM

Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking News

En momentos en que el “jackpot” del Powerball ha alcanzado los $1,300 millones, un jugador en Puerto Rico apostó a su suerte y se llevó el lunes un premio secundario de $150,000. Pero ¿dónde se vendió el boleto ganador?

En su página de Facebook, la Lotería Electrónica reveló que la jugada ganadora fue acertada por un ciudadano en la estación de gasolina Gulf, ubicada en Barrio Obrero, en San Juan.

La persona agraciada ganó la suma tras acertar cuatro números, más el bolo rojo en una jugada con la opción de Power Play.

En cuanto al sorteo en general, nadie se ha llevado el premio mayor desde que cayó en California el 31 de mayo del año en curso.

Actualmente, está en $1,300 millones, por lo que se trata del quinto premio más alto en la historia del juego electrónico.

Si un jugador gana el premio mayor del sorteo de esta noche, “podrá elegir entre un premio anualizado estimado en $1,300 millones o un pago único estimado en $589 millones. Ambas opciones de premio son antes de impuestos. Si el ganador elige la anualidad, recibirá un pago inmediato seguido de 29 pagos anuales que aumentan un 5% cada año”, informó Powerball.

El Powerball se vende en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Consulta aquí la sección de Lotería de El Nuevo Día.

Andrea Guemárez Soto
