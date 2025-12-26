Opinión
Consumo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Dónde se vendió el boleto ganador de Powerball? El premio récord que llegó con la Nochebuena

El sitio agraciado está ubicado en una comunidad con cerca de 27,000 habitantes

26 de diciembre de 2025 - 11:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
A convenience store employee grabs a Powerball lottery ticket for a customer on Monday, Dec. 22, 2025, in Portland, Ore. (AP Photo/Jenny Kane) (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un boleto de Powerball comprado en una gasolinera a las afueras de Little Rock, Arkansas, ganó un gran premio de $1,817 millones en el sorteo de Nochebuena del miércoles, poniendo fin a la racha de tres meses de la lotería sin un ganador del premio principal.

Los números ganadores fueron 04, 25, 31, 52 y 59, con el número de Powerball 19. El boleto ganador fue vendido en un Murphy USA en Cabot, dijeron el jueves funcionarios de la lotería en Arkansas. Nadie respondió el teléfono el jueves en el lugar, que estaba cerrado por Navidad. La comunidad de aproximadamente 27,000 habitantes está a 42 kilómetros (26 millas) al noreste de Little Rock.

Las ventas finales de boletos elevaron el gran premio más de lo esperado anteriormente, convirtiéndolo en el segundo más grande en la historia de Estados Unidos y el mayor premio de Powerball de 2025, según www.powerball.com. El primer premio tenía una opción de pago en efectivo en una única cuota que ascendía a $834.9 millones.

“¡Felicitaciones al nuevo ganador del gran premio de Powerball! Este es verdaderamente un premio extraordinario que cambia la vida”, dijo Matt Strawn, presidente del Grupo de Productos Powerball y director general de la Lotería de Iowa, según fue citado por el sitio web. “También queremos agradecer a todos los jugadores que se unieron a esta racha de grandes premios: cada boleto comprado ayuda a apoyar programas y servicios públicos en todo el país”.

Los funcionarios de la lotería dijeron que no sabrán quién ganó hasta al menos el lunes porque los ganadores deben contactar un centro de reclamaciones, que está cerrado por las vacaciones hasta entonces, según Karen Reynolds, portavoz de la lotería de Arkansas.

El premio siguió a 46 sorteos consecutivos en los que nadie acertó los seis números.

El último sorteo con un ganador del gran premio fue el 6 de septiembre, cuando jugadores en Missouri y Texas ganaron $1,787 millones.

Los organizadores dijeron que es la segunda vez que el gran premio de Powerball ha sido ganado por un boleto vendido en Arkansas. La primera vez ocurrió en 2010.

La última vez que alguien ganó un gran premio de Powerball en Nochebuena fue en 2011, dijo Powerball. La compañía agregó que el sorteo también se ganó en Navidad en cuatro ocasiones, la más reciente en 2013.

Las probabilidades de Powerball de uno en $292.2 millones están diseñadas para generar grandes botes, con premios que crecen a medida que se acumulan cuando nadie gana. Los organizadores de la lotería señalan que las probabilidades son mucho mejores para los muchos premios menores del juego.

“Con el premio tan alto, simplemente compré uno de manera impulsiva. ¿Por qué no?”, dijo el miércoles Chris Winters, artista del vidrio de Indianápolis.

Los boletos de Powerball cuestan dos dólares, y la lotería opera en 45 estados más Washington, D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Breaking News Estados Unidos Arkansas Powerball Powerball en Puerto Rico Lotería
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
