Golpe de suerte: una persona gana $260,000 en La Revancha de Loto Cash

Una persona decidió probar suerte en el sorteo del miércoles y la fortuna le sonrió con un premio de $260,000 en La Revancha de Loto Cash.

La secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo, informó que el boleto ganador del premio mayor correspondió al sorteo del 22 de julio.

La jugada fue vendida en el supermercado Pueblo Drive Inn, en Bayamón.

“La Revancha de Loto Cash ofrece a los jugadores una oportunidad adicional de ganar, lo que aumenta las posibilidades de obtener premios”, expresó, en declaraciones escritas, Hernández Olivo.

“Felicitamos al ganador y le recordamos a todos los jugadores la importancia de jugar de manera responsable”, agregó.

Los resultados de los sorteos y la información relacionada con los juegos de la Lotería Electrónica de Puerto Rico están disponibles en sus páginas oficiales.

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