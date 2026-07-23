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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Golpe de suerte: una persona gana $260,000 en La Revancha de Loto Cash

Conoce en qué lugar se vendió el boleto que otorgó el premio

23 de julio de 2026 - 8:58 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Correspondió al sorteo celebrado el miércoles, 22 de julio. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una persona decidió probar suerte en el sorteo del miércoles y la fortuna le sonrió con un premio de $260,000 en La Revancha de Loto Cash.

RELACIONADAS

La secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo, informó que el boleto ganador del premio mayor correspondió al sorteo del 22 de julio.

La jugada fue vendida en el supermercado Pueblo Drive Inn, en Bayamón.

“La Revancha de Loto Cash ofrece a los jugadores una oportunidad adicional de ganar, lo que aumenta las posibilidades de obtener premios”, expresó, en declaraciones escritas, Hernández Olivo.

“Felicitamos al ganador y le recordamos a todos los jugadores la importancia de jugar de manera responsable”, agregó.

Los resultados de los sorteos y la información relacionada con los juegos de la Lotería Electrónica de Puerto Rico están disponibles en sus páginas oficiales.

Consulta aquí la sección de Lotería de El Nuevo Día.

---

El Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos (PAJC) de ASSMCA ofrece servicios gratuitos de orientación, tratamiento, rehabilitación y recuperación a las personas que experimentan problemas relacionados a los juegos de azar. Si usted enfrenta este tipo de problema o conoce a alguien que sufra de una adicción, puede comunicarse con su proveedor de servicios médicos o llamar a la Línea PAS al 1-800-981-0023, donde un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

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Breaking NewsBayamónLotería de Puerto RicoLoto
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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