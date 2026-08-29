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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La suerte llega por partida doble en Puerto Rico: dos jugadores ganan $835,000 en Loto Cash y Revancha

¿Verificaste tu boleto? Podrías ser uno de los afortunados

29 de agosto de 2026 - 12:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dos personas se llevaron premios de la Lotería Electrónica. (suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La suerte sonrió por partida doble a dos jugadores en Puerto Rico. El sorteo de la Lotería Electrónica celebrado en la noche del viernes dejó dos nuevos ganadores de premios mayores: uno se llevó el acumulado de Loto Cash y otro acertó la Revancha.

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En total, ambos jugadores se repartieron $835,000 en premios, con boletos vendidos en Bayamón y Yabucoa.

La secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería, Heidi Hernández Olivo, informó que el premio acumulado de Loto Cash, ascendente a $660,000, correspondió a una jugada automática vendida en SuperMax Los Filtros, en Bayamón.

Mientras, el premio de la Revancha, de $175,000, fue obtenido mediante otra jugada automática, esta vez vendida en el agente Mother and Son Administration, en Yabucoa.

Los números ganadores de la Loto Cash fueron 15-19-25-27-32 (3) y el multiplicador el 3. En cambio, los de la Revancha fueron el 7-12-13-25-32 (3).

“Sin duda, ha sido una noche de mucha suerte para nuestros jugadores, ya que no es común que en un mismo sorteo salgan tanto el jackpot de Loto Cash como el de Revancha. Nos alegra aún más que, en esta ocasión, la suerte haya llegado a dos municipios distintos. Felicitamos a ambos ganadores y esperamos que disfruten de sus premios”, expresó Hernández Olivo.

Loto Cash se celebra tres veces por semana, los lunes, miércoles y viernes. Por su parte, la Revancha ofrece una oportunidad adicional de ganar mediante un sorteo asociado a la jugada de Loto Cash.

La funcionaria recordó a los jugadores la importancia de participar de manera responsable y los exhortó a verificar sus boletos después de cada sorteo.

Los números ganadores pueden consultarse a través de la página oficial y la aplicación móvil de la Lotería Electrónica.

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Breaking NewsLotería de Puerto RicoLotería ElectrónicaRevanchaJuegos de azar
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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