La suerte llega por partida doble en Puerto Rico: dos jugadores ganan $835,000 en Loto Cash y Revancha

La suerte sonrió por partida doble a dos jugadores en Puerto Rico. El sorteo de la Lotería Electrónica celebrado en la noche del viernes dejó dos nuevos ganadores de premios mayores: uno se llevó el acumulado de Loto Cash y otro acertó la Revancha.

En total, ambos jugadores se repartieron $835,000 en premios, con boletos vendidos en Bayamón y Yabucoa.

La secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería, Heidi Hernández Olivo, informó que el premio acumulado de Loto Cash, ascendente a $660,000, correspondió a una jugada automática vendida en SuperMax Los Filtros, en Bayamón.

Mientras, el premio de la Revancha, de $175,000, fue obtenido mediante otra jugada automática, esta vez vendida en el agente Mother and Son Administration, en Yabucoa.

Los números ganadores de la Loto Cash fueron 15-19-25-27-32 (3) y el multiplicador el 3. En cambio, los de la Revancha fueron el 7-12-13-25-32 (3).

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“Sin duda, ha sido una noche de mucha suerte para nuestros jugadores, ya que no es común que en un mismo sorteo salgan tanto el jackpot de Loto Cash como el de Revancha. Nos alegra aún más que, en esta ocasión, la suerte haya llegado a dos municipios distintos. Felicitamos a ambos ganadores y esperamos que disfruten de sus premios”, expresó Hernández Olivo.

Loto Cash se celebra tres veces por semana, los lunes, miércoles y viernes. Por su parte, la Revancha ofrece una oportunidad adicional de ganar mediante un sorteo asociado a la jugada de Loto Cash.

La funcionaria recordó a los jugadores la importancia de participar de manera responsable y los exhortó a verificar sus boletos después de cada sorteo.