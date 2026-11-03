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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Retiran del mercado merienda para niños debido a potencial de provocar asfixia

Las barras se distribuyeron y vendieron en Puerto Rico

3 de noviembre de 2026 - 5:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La imagen muestra una caja del producto Tractor Wheels Organic Toddler Soft-Baked Bars que fueron retirados del mercado. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) publicó un retiro voluntario de una merienda para niños ante la posibilidad de que produzca episodios de asfixia al entrar en contacto con la saliva en la boca.

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La empresa Once Upon A Farm, con sede en Berkeley, California, indicó en el aviso que los productos Tractor Wheels Organic Toddler Soft-Baked Bars, que se distribuyeron y vendieron en Puerto Rico, podrían representar un riesgo de asfixia para menores entre un año a dos años y medio debido a que la barra puede convertirse en una masa densa y pegajosa al entrar en contacto con la saliva en la boca durante el proceso de masticarlo.

Los productos, resaltó la empresa, se distribuyeron en Estados Unidos y Puerto Rico tanto mediante cadenas comerciales como Costco y Walmart, y en comercios electrónicos (internet).

El retiro incluye todos los productos en la línea, e incluyen los siguientes lotes:

  • Tractor Wheels – Strawberry, Pumpkin & Beet
  • Tractor Wheels – Apple, Sweet Potato & Spinach
  • Tractor Wheels – Banana, Pumpkin & Cauliflower
  • Tractor Wheels (Variety Pack) – Strawberry, Pumpkin & Beet/Apple, Sweet Potato & Spinach
  • TW 30 Ct Variety Pack – Stawberry, Pumpkin & Beet (10ct)/Apple, Sweet Potato & Spinach (10ct), Banana, Pumpkin & Cauliflower (10ct)
  • Organic Baby & Toddler Snack Sampler Packs – Online Only – containing conteo de cinco cartons of Tractor Wheels along with other Baby and Toddler Snack products

La empresa añadió, en el escrito, que el retiro ocurrió luego que la FDA recibió tres querellas por incidentes de asfixia, aunque no se reportaron muertes y/o efectos adversos.

La agencia federal indicó que procedimientos normales para resolver eventos de asfixia, como la maniobra Heimlich, podrían no ser efectivos para remover una masa atascada. En algunas de las querellas que recibió la FDA se indicó que se requirió ayuda de emergencia y estadías en hospitales para observación.

Once Upon A Farm resaltó que colabora con la FDA para remover los productos afectados y en reformular las barras. Además, advirtió a los consumidores que adquirieron los productos a no abrirlos ni consumirlos.

Si usted compró un producto afectado, puede devolverlo a la tienda donde los adquirió o escribir al correo care@uponafarm.com. Si tiene preguntas adicionales, puede enviar un mensaje al correo antes mencionado, o llamar al 1-888-983-1606.

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FDAWalmartCostcoMenores de edad
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