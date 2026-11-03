Retiran del mercado merienda para niños debido a potencial de provocar asfixia

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) publicó un retiro voluntario de una merienda para niños ante la posibilidad de que produzca episodios de asfixia al entrar en contacto con la saliva en la boca.

La empresa Once Upon A Farm, con sede en Berkeley, California, indicó en el aviso que los productos Tractor Wheels Organic Toddler Soft-Baked Bars, que se distribuyeron y vendieron en Puerto Rico, podrían representar un riesgo de asfixia para menores entre un año a dos años y medio debido a que la barra puede convertirse en una masa densa y pegajosa al entrar en contacto con la saliva en la boca durante el proceso de masticarlo.

Los productos, resaltó la empresa, se distribuyeron en Estados Unidos y Puerto Rico tanto mediante cadenas comerciales como Costco y Walmart, y en comercios electrónicos (internet).

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El retiro incluye todos los productos en la línea, e incluyen los siguientes lotes:

Tractor Wheels – Strawberry, Pumpkin & Beet



Tractor Wheels – Apple, Sweet Potato & Spinach



Tractor Wheels – Banana, Pumpkin & Cauliflower



Tractor Wheels (Variety Pack) – Strawberry, Pumpkin & Beet/Apple, Sweet Potato & Spinach



TW 30 Ct Variety Pack – Stawberry, Pumpkin & Beet (10ct)/Apple, Sweet Potato & Spinach (10ct), Banana, Pumpkin & Cauliflower (10ct)



Organic Baby & Toddler Snack Sampler Packs – Online Only – containing conteo de cinco cartons of Tractor Wheels along with other Baby and Toddler Snack products



La empresa añadió, en el escrito, que el retiro ocurrió luego que la FDA recibió tres querellas por incidentes de asfixia, aunque no se reportaron muertes y/o efectos adversos.

La agencia federal indicó que procedimientos normales para resolver eventos de asfixia, como la maniobra Heimlich, podrían no ser efectivos para remover una masa atascada. En algunas de las querellas que recibió la FDA se indicó que se requirió ayuda de emergencia y estadías en hospitales para observación.

Once Upon A Farm resaltó que colabora con la FDA para remover los productos afectados y en reformular las barras. Además, advirtió a los consumidores que adquirieron los productos a no abrirlos ni consumirlos.