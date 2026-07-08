Se acerca fecha límite para que clientes de Amazon reclamen reembolso tras acuerdo multimillonario
Te explicamos quiénes son elegibles y cómo presentar el reclamo antes de que se acabe el tiempo
8 de julio de 2026 - 5:53 PM
8 de julio de 2026 - 5:53 PM
Luego de un acuerdo extrajudicial alcanzado por Amazon Prime en Estados Unidos, la empresa deberá abonar $ 2,500 millones a sus clientes afectados, y se aproxima la fecha de vencimiento del plazo para que esas personas cobren la parte que les corresponde.
En setiembre del año pasado, Amazon alcanzó un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) para finalizar una disputa nacida por acusaciones de que la empresa presuntamente engañó a los consumidores para llevarlos a suscribirse a Prime y luego dificultó la cancelación de ese servicio pago.
Bajo ese acuerdo, la empresa de Jeff Bezos aceptó pagar una multa civil de $1,000 millones y además abonar $1,500 millones en reembolsos para unos 35 millones de clientes afectados, informó el medio estadounidense CNN el año pasado.
El acuerdo aplica a clientes afectados en Estados Unidos, incluidos aquellos en Puerto Rico, que cumplan con los criterios establecidos para recibir una compensación.
Según los términos del acuerdo, los consumidores elegibles podrán recibir una compensación de hasta $51 por los pagos realizados por la membresía Prime durante el periodo aplicable.
La amplia mayoría de los clientes que se vio afectada por Amazon debería haber recibido un cheque de reembolso o un pago electrónico el año pasado, según el portal CT Insider. Sin embargo, quienes todavía no han cobrado y reúnan los requisitos para obtener el dinero como indemnización, tienen hasta el lunes 27 de julio para hacer su reclamo.
En total, se otorgó un plazo de 180 días para que las personas realicen la solicitud.
Los detalles del acuerdo de Amazon con la FTC se pueden observar a través de este enlace, donde los clientes afectados descubrirán si les corresponde un reembolso. Los clientes elegibles para obtener un pago deben presentar su reclamo en línea a través del sitio web del acuerdo de Amazon Prime.
En cuanto a la cantidad de dinero que pueden esperar recibir con origen del acuerdo, la FTC informó que los clientes afectados deben percibir un “monto real pagado por la membresía Prime”, con un descuento hacia cualquier devolución, crédito o contracargo que ya haya sido otorgado.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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