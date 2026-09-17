¡Se llevaron el “jackpot”! Jugador gana premio de $570,000 en Loto Cash

Un jugador afortunado se llevó el premio de más de medio millón de dólares en el sorteo del miércoles de Loto Cash, precisó el Negociado de las Loterías de Puerto Rico.

El premio mayor ascendió a $570,000 y el boleto se vendió, mediante una jugada automática, en Canas Shelle Service, en Ponce.

“Hoy celebramos que la suerte llegó a Ponce con el jackpot de $570,000. Felicitamos a la persona afortunada y esperamos que disfrute de este importante premio”, indicó la secretaria auxiliar del Negociado, Heidi Hernández Olivo, mediante un comunicado de prensa.

Los números ganadores en el sorteo del miércoles fueron 12, 14, 20, 21, 33 y 1, con el multiplicador 3.

La secretaria auxiliar recordó la importancia de jugar de manera responsable y exhortó a los jugadores a verificar sus boletos luego de cada sorteo.

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