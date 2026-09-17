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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Se llevaron el “jackpot”! Jugador gana premio de $570,000 en Loto Cash

Te decimos los números ganadores y dónde se vendió el boleto

17 de septiembre de 2026 - 7:54 AM

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El jackpot de la Revancha al presente es de $1.6 millones.
Los números ganadores en el sorteo del miércoles fueron 12, 14, 20, 21, 33 y 1, con el multiplicador 3.
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Un jugador afortunado se llevó el premio de más de medio millón de dólares en el sorteo del miércoles de Loto Cash, precisó el Negociado de las Loterías de Puerto Rico.

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El premio mayor ascendió a $570,000 y el boleto se vendió, mediante una jugada automática, en Canas Shelle Service, en Ponce.

“Hoy celebramos que la suerte llegó a Ponce con el jackpot de $570,000. Felicitamos a la persona afortunada y esperamos que disfrute de este importante premio”, indicó la secretaria auxiliar del Negociado, Heidi Hernández Olivo, mediante un comunicado de prensa.

Los números ganadores en el sorteo del miércoles fueron 12, 14, 20, 21, 33 y 1, con el multiplicador 3.

La secretaria auxiliar recordó la importancia de jugar de manera responsable y exhortó a los jugadores a verificar sus boletos luego de cada sorteo.

Consulta aquí la sección de Lotería de El Nuevo Día.

---

El Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos (PAJC) de ASSMCA ofrece servicios gratuitos de orientación, tratamiento, rehabilitación y recuperación a las personas que experimentan problemas relacionados a los juegos de azar. Si usted enfrenta este tipo de problema o conoce a alguien que sufra de una adicción, puede comunicarse con su proveedor de servicios médicos o llamar a la Línea PAS al 1-800-981-0023, donde un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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