¡Sigue la racha! Puerto Rico suma otro premio de $100,000 en el Powerball

La racha de premios secundarios del Powerball en Puerto Rico continúa, esta vez con un boleto ganador de $100,000 en el sorteo más reciente.

De acuerdo con el portal del Powerball, los números ganadores fueron 17-44-63-66-67, con el bolo rojo con el número 4.

Según la página web, el premio correspondió al sorteo del lunes, 6 de julio, luego de que el jugador añadiera el multiplicador de Power Play a su jugada y acertara cuatro números más el bolo rojo del Powerball.

Ninguna persona se llevó el gran premio, por lo que el Powerball tiene acumulados $434 millones para su próximo sorteo, que se realizará mañana, miércoles.

Los sorteos de Powerball se celebran los lunes, miércoles y sábados, a las 10:59 p.m.

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El nuevo premio se suma a una tendencia en la isla. En junio, Puerto Rico registró 11 premios secundarios del popular sorteo; un aumento frente a los cinco reportados en mayo y otros tres en abril, indicó a El Nuevo Día la secretaria del Negociado de las Loterías, Heidi Hernández Olivo.

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Tan reciente como el sábado pasado cuatro boletos se pegaron en Puerto Rico con un total de $300,000 en el Powerball.

“Ciertamente estamos viendo un aumento en cuestión de estos premios secundarios, pero va atado a que hemos visto ese aumento en las ventas. Lo que significa que más gente está jugando y, obviamente, mientras más gente juega o más jugadas hay, pues mayores probabilidades hay de que se lleven por lo menos estos premios secundarios”, expresó Hernández Olivo.

Como ejemplo de ese incremento, la secretaria señaló que, en junio, las ventas de Powerball en Puerto Rico alcanzaron $9.8 millones frente a los $7.4 millones registrados durante el mismo mes en 2025, lo que representa un alza de 33%.

Ese aumento, de acuerdo con la funcionaria, también se refleja en las modalidades adicionales del juego, como Power Play y Double Play.

La jugada regular de Powerball cuesta $2. Por $1 adicional, los jugadores pueden añadir Power Play para multiplicar ciertos premios, o Double Play para participar en una segunda oportunidad con los mismos números.

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