¡Verifica tu boleto! Jugador afortunado en Puerto Rico gana $100,000 en el Powerball
Conoce en qué establecimiento fue vendida la jugada ganadora
25 de agosto de 2026 - 7:27 AM
25 de agosto de 2026 - 7:27 AM
Una persona en Puerto Rico apostó a su suerte y obtuvo un premio secundario de $100,000 en el sorteo de la lotería Powerball.
De acuerdo con el portal del Powerball, los números ganadores del sorteo del lunes fueron 3, 16, 33, 38, 68 y el bolo rojo 2.
El jugador afortunado acertó, mediante una jugada manual, cuatro números más el bolo rojo de Powerball, utilizando la opción de Power Play.
La secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería, Heidi Hernández Olivo, informó que vendido en el agente GA Puma Hatillo, en ese municipio.
“Felicitamos a este nuevo ganador y nos llena de satisfacción continuar anunciando noticias como esta”, expresó Hernández Olivo.
En este sorteo, ninguna persona se llevó el gran premio, por lo que el Powerball tiene acumulados $96 millones para su próximo sorteo, que se realizará mañana, miércoles.
El Powerball llegó a Puerto Rico en el 2014 cuando la isla se convirtió en la primera jurisdicción de habla hispana en formar parte de la Asociación de Loterías Multiestatales (MUSL, por sus siglas en inglés).
A partir de ese momento, los habitantes de Puerto Rico han podido participar del popular sorteo. De hecho, tan solo siete meses después de su llegada, la suerte se posó sobre el archipiélago, pues se registró un hito histórico: el primer gran premio otorgado en la isla.
Ese febrero de 2015, una persona compró un boleto en una gasolinera en Ponce que le premió con $188 millones. Dos meses más tarde, se registró el segundo gran premio cuando un boricua compró un boleto en Sabana Grande que le otorgó $50 millones.
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El Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos (PAJC) de ASSMCA ofrece servicios gratuitos de orientación, tratamiento, rehabilitación y recuperación a las personas que experimentan problemas relacionados a los juegos de azar. Si usted enfrenta este tipo de problema o conoce a alguien que sufra de una adicción, puede comunicarse con su proveedor de servicios médicos o llamar a la Línea PAS al 1-800-981-0023, donde un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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