Ante Swain el futuro del contrato de Power Expectations

La jueza de distrito federal Laura Taylor Swain tendrá a su cargo dirimir la demanda que Power Expectations ha radicado contra la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en aras de reactivar el contrato de generación temporal que las partes suscribieron el pasado 10 de junio.

Este jueves, el juez federal Raúl M. Arias-Marxuach transfirió el caso a la jueza Swain, quien tiene a su cargo el proceso de bancarrota de la AEE bajo el Título III de la ley federal Promesa. La transferencia se hizo con el consentimiento de Swain, indica el expediente judicial del caso.

Entre otras cosas, el Contrato de Operación y Compra de Energía (PPOA, en inglés) entre la AEE y Power Expectations establece que, en caso de discrepancias, el foro para ventilarlas sería el Tribunal de Distrito de Puerto Rico.

Aun si no fuera el caso, tanto en la moción de cumplimiento de Power Expectations como en la moción de desestimación radicada por la AEE, las partes coincidieron en que la suerte del polémico pacto debe dirimirse en el tribunal de Título III. Esto, porque su desenlace afectará la capacidad financiera y operacional de la empresa eléctrica.

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Las partes discrepan, sin embargo, en torno al camino que seguiría el litigio.

Asimismo, Power Expectations rechazó que el litigio fuera desestimado, entre otras cosas, porque tal determinación abriría la puerta para otro proceso competitivo, lo que a su vez, le expondría a perder de manera permanente la posición contractual única en la que se encuentra.

Según la sección 13.1 del PPOA ahora cancelado, los pagos que la AEE habría hecho a Power Expectations se considerarían “gastos corrientes” bajo la Escritura de Deuda de la corporación pública y el Titulo III de Promesa. Esa disposición y otras, argumentaron los abogados de Power Expectations, confirman el “nexo directo de jurisdicción” que tiene el foro federal sobre el pacto en controversia.

La AEE, que solicitó la desestimación del caso sin perjuicio por considerarlo “procesalmente impropio”, sostuvo que si la disputa continúa, esta debe atenderse a la luz de la sección 310 de Promesa, un proceso que Power Expectations “no siguió“. En ese caso, según la AEE, procedería la radicación de la demanda como un proceso adversativo contra la empresa eléctrica.

“En la alternativa, este tribunal debe abstenerse de considerar las argumentaciones de fondo del demandante (Power Expectations) y ejercer su autoridad conforme a la Regla Local 3A para transferir el procedimiento al tribunal de Título III, a fin de que la jueza Swain determine si existe jurisdicción federal y, de existir, si dicha jurisdicción debe ejercerse”, argumentó la AEE.

Más temprano este mes, Power Expectations demandó a la AEE solicitando el pago de daños por la cancelación del contrato, así como la emisión de un interdicto que prohíba a la empresa eléctrica lanzar algún otro proceso de competencia para adquirir energía temporal.

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El contrato valorado en unos $5,887 millones quedó sin efecto el pasado 18 de agosto, cuando la ex directora ejecutiva de la corporación pública, Mary Carmen Zapata Acosta canceló el pacto apoyándose en dos argumentos: el retiro del endoso al contrato por parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el incumplimiento de Power Expectations al no presentar la fianza requerida.

Según el PPOA, si la AEE, a su conveniencia, cancela el contrato de Power Expectations durante los primeros 36 meses de vigencia, la empresa eléctrica estará obligada a pagar por la energía despachada y facturada, así como por los costos de retiro de equipos, incluyendo desconexión y transporte, entre otros criterios.

De acuerdo con el contrato, si la cancelación se produce luego del plazo de 36 meses, la AEE solo pagaría por la energía despachada y facturada que no estuviera en controversia.

El contrato de Power Expectations es objeto de múltiples investigaciones a nivel estatal y federal, luego de que trascendiera que uno de los integrantes del consorcio -Enchanted Rock- fue incluido en el pacto sin su autorización. La matriz de la empresa tejana, ERock Inc., asegura que Power Expectations recurrió a un firmante de nombre Jhoby Weaks que no tiene relación alguna con la empresa.

ERock asegura, asimismo, que Power Expectations intentó extorsionarle cuando se negó a ser parte del negocio.