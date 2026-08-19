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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La AEE cancela el contrato de Power Expectations

La Autoridad de Energía Eléctrica puso fin al acuerdo de generación temporal porque la empresa no pagó la fianza requerida

19 de agosto de 2026 - 10:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Power Expectations no presentó la fianza requerida en el contrato y que rondaba unos $1,180 millones. (Pablo Martínez Rodríguez)
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) notificó este martes al principal oficial ejecutivo de Power Expectations, Eddie Echevarría, la terminación inmediata del contrato de generación de energía temporal que se esperaba diera a Puerto Rico unos 400 megavatios de capacidad para compensar las deficiencias de la flota generatriz del estado.

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El acuerdo fue suscrito el pasado 10 de junio con el consorcio Power Expectations LLC, Enchanted Rock LLC y Reyes Contractor Group Inc.

Según la misiva firmada por la directora ejecutiva de AEE, Mary C. Zapata-Acosta, el acuerdo requería que el consorcio presentara, a más tardar 15 días después de la firma del acuerdo , una carta de crédito o fianza por el 100% del valor de la fase de construcción, equivalente a $1,180 millones.

Dicho plazo venció el pasado 25 de junio.

Asimismo, en la carta a Echevarría, Zapata Acosta informó que la terminación también respondía a la revocación de la aprobación del contrato por parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

A pesar de que el pasado 17 de junio, Power Expectations afirmó estar “totalmente posicionada” para cumplir con el requisito, la garantía nunca fue entregada. AEE otorgó plazos adicionales y emitió un aviso de incumplimiento la semana pasada, es decir, el pasado 10 de agosto, pero al cierre de esta edición la fianza no había sido presentada.

Power Expectations alegó que no había pagado la fianza porque la AEE no proveyó el formulario de fianza. La Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO) aclaró que dicha cláusula solo indica que la fianza, una vez emitida, se anejaría al contrato, y no constituía un requisito previo para su entrega.

El rechazo de la Junta Fiscal

Zapata Acosta indicó además en su misiva a la AEE que era necesario cancelar el contrato luego de la revocación formal por parte de la JSF, mediante una carta emitida el pasado 14 de agosto.

El ente fiscalizador ordenó expresamente a la AEE terminar el contrato, lo que la corporación pública acató cuatro días después.

El contrato estimado en $5,887 millones está bajo investigación de las autoridades porque ERock Inc., la empresa matriz de Enchanted Rock, asegura que su nombre y la persona que firmó en nombre de la empresa no tenía autorización para el acuerdo.

Quien aparece firmando por Enchanted Rock es Jhoby Weaks, identificado por otros medios como Jobadiah “Joby” Sinclair Weeks, un criptoinversionista que se declaró culpable en 2020 por fraude y evasión contributiva.

ERock alegó que Enchanted Rock no participaba en el proyecto, mientras que Power Expectations defiende que sí tenía una relación comercial documentada con la empresa.

Al revocar su aval al acuerdo, la JSF consideró que el contrato de Power Expectations estaba “irreparablemente viciado” por múltiples irregularidades. Entre estas, haber aceptado que Power Expectations integrara al consorcio a la firma Flotek Industries sin que la AEE conociera de las supuestas irregularidades con la participación de Enchanted Rock.

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AEEJunta de Supervisión FiscalNegociado de Energía de Puerto RicoEnergía eléctrica
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Efraín Montalbán Ríos
Efraín Montalbán RíosArrow Icon
Por los pasados cinco años, Efraín Montalbán Ríos ha ejercido como periodista y productor en distintos medios de comunicación locales. Es egresado de la Escuela de Comunicación –ahora facultad- de la...
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