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Con los días contados el escaneo de furgones

La Autoridad de los Puertos ha abierto un período de comentarios para derogar el reglamento que ha costado millones de dólares a los consumidores

24 de julio de 2026 - 3:00 PM

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La gobernadora Jenniffer González Colón anunció el 25 de agosto de 2025 la cancelación del sistema por considerarlo ineficiente e innecesario. (Ramón "Tonito" Zayas)
Itzel Rivera
Por Itzel Rivera
Periodistaitzel.rivera@gfrmedia.com

La Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR) inició el proceso para derogar el Reglamento 8837 de 2016, que regulaba el sistema de escaneo de furgones en los muelles y quedó sin efecto tras la cancelación de ese programa.

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El director ejecutivo de la APPR, Norberto Negrón Díaz, explicó que la medida responde a la política pública impulsada por la gobernadora Jenniffer González Colón, quien anunció el 25 de agosto de 2025 la cancelación del sistema por considerarlo ineficiente e innecesario.

La cancelación ha sido un reclamo de año del sector privado, en especial, del sector de alimentos, uno de los principales importadores bienes a la isla.

Posteriormente, se aprobó la Ley 126-2026, conocida como la Ley para Promover la Seguridad en las Instalaciones Portuarias de Puerto Rico, que sustituyó el modelo anterior de seguridad portuaria.

“La Ley 126-2026 es una de avanzada, dirigida a fortalecer, de forma real, la seguridad en nuestras instalaciones portuarias”, dijo Negrón Díaz.

Sin embargo, al presente, el gobierno encara un litigio por parte de S2 Services, la empresa que ofrecía el servicio y que ahora reclama alrededor de $106 millones por la cancelación de su contrato.

El director ejecutivo de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico (APPR), Norberto Negrón Díaz.
El director ejecutivo de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico (APPR), Norberto Negrón Díaz. (Suministrada)

Según la agencia, la nueva ley fortalece la seguridad mediante la evaluación de nuevas tecnologías y la implantación de programas permanentes de inspección y prevención en los muelles por parte del Departamento de la Policía Portuaria.

El proceso de derogación del reglamento comenzó el pasado miércoles con la publicación de un aviso público para recibir comentarios de la ciudadanía. Las personas interesadas tendrán 30 días para presentar sus observaciones por escrito en las oficinas de la APPR en San Juan.

El reglamento que ahora busca eliminar fue adoptado al amparo de la Ley 12 de 2008, ya derogada, que creó la política pública sobre seguridad portuaria.

De acuerdo con la exposición de motivos de la Ley 126-2006, el sistema de escaneo imponía cargos adicionales por cada contender que ingresaba a los puertos, costos que, eventualmente, eres trasladados al comercio y a los consumidores.

Además, la Ley 172-2024 creó el Departamento de la Policía Portuaria y le asignó la responsabilidad de seguridad en los muelles.

Tags
puertosJenniffer GonzálezGobiernoMuelle de San Juan
ACERCA DEL AUTOR
Itzel Rivera
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Itzel Rivera es una periodista y productora natural de Vega Baja, Puerto Rico. Comenzó su carrera como productora digital en el programa de análisis político "Jugando Pelota Dura" por TeleOnce....
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