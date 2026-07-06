DDEC mantiene vigente decreto de Politank y ordena nueva evaluación del expediente

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) confirmó que no ha cancelado, revocado ni anulado el decreto de exención contributiva otorgado a Politank Corp., al tiempo que informó que ordenó una nueva evaluación administrativa del expediente antes de tomar una determinación final.

La información surge de una respuesta enviada por la agencia al Senado de Puerto Rico, en la que aclara que, al momento de la comunicación fechada el 3 de julio, el decreto permanece vigente y que el proceso administrativo continúa en curso.

“El 2 de junio de 2026, el pasado director de la Oficina de Incentivos para Negocios (OIN) envió, vía correo electrónico, al subsecretario del Departamento dos Reportes de Auditoría de concesionarios y una Notificación de Deficiencia. Entre los reportes de auditoría se encuentra el Reporte de Auditoría de Politank Corp. En dicho reporte se documentaron hallazgos identificados durante la evaluación del expediente y se formularon recomendaciones administrativas”, lee la comunicación firmada por el nuevo secretario del DDEC, Carlos Ríos Pierluisi.

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No obstante, la agencia enfatizó que dicho informe no constituye una determinación administrativa final para revocar, cancelar o anular el decreto contributivo.

La controversia gira en torno a que Politank presuntamente dejó de presentar los informes anuales de negocio exento (IANE) correspondientes a los años contributivos 2020, 2022, 2023 y 2024, sin que constara tampoco la radicación del informe correspondiente al año contributivo 2025 ni una prórroga.

Politank, Corp. es una empresa de cabildeo y consultoría legal creada por el ahora secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, la cual fue incorporada el 21 de septiembre de 2010, según el registro de corporaciones del Departamento de Estado.

En los documentos de la OIN, presentados por el DDEC, aparece tachado el nombre del representante de Politank y su correo electrónico.

En tanto, el secretario del DDEC explicó que asumió el cargo el 22 de junio y que no tuvo conocimiento del informe hasta el 29 de junio, tras su divulgación pública. A raíz de ello, instruyó a la Oficina de Incentivos para Negocios a realizar una evaluación de novo del expediente, así como de los hallazgos y recomendaciones contenidos en la auditoría, antes de decidir el curso de acción correspondiente.

“Ante las circunstancias particulares, se le instruyó a la OIN que realizara una evaluación de novo del expediente, así como de los hallazgos y recomendaciones”, leen las declaraciones de Ríos Pierluisi. “Una vez la OIN culmine la evaluación de novo, emitirá el informe de auditoría final el cual, de proceder, será evaluado por el Comité de Auditoría de Cumplimiento, quien emitirá la recomendación que proceda conforme a derecho”, continuó.

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Los hallazgos y recomendaciones de la OIN deben estar listos en o antes del miércoles, 8 de julio de 2026, según el documento presentado este lunes.

Rivera Schatz reacciona a comunicación del DDEC

Por su parte, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, reaccionó a la comunicación enviada por el DDEC en torno al requerimiento legislativo sobre los decretos contributivos otorgados a Politank.

“Hoy el secretario del DDEC envió un documento sobre el requerimiento que hizo el Senado en cuanto a los decretos a Politank y su manejo. Nos informa el secretario del DDEC, Carlos Ríos Pierluisi, que él mismo instruyó a la (OIN) a realizar una auditoría de novo a la auditoría de Politank. La quieren hacer otra vez”, expresó Rivera Schatz.

Rivera Schatz explicó que el término de novo implica realizar la evaluación nuevamente sin estar vinculado a los hallazgos previos.

“El secretario Ríos Pierluisi se autoimpuso la fecha del 8 de julio y luego dos términos de cinco días para la auditoría de novo a la firma Politank. ¡He dicho que podrán correr, pero no escapar! ¡Tenemos tiempo!”, sostuvo.

El presidente del Senado cuestionó además el proceso y dijo que esperará por la auditoría de novo para determinar si se trata de una validación profesional o de un intento de encubrir los señalamientos.

“Aguardaremos por la auditoría de novo para ver si genuinamente se trata de una corroboración profesional o realmente es un intento de encubrir y ‘amapuchar’ desde la Secretaría de la Gobernación los señalamientos a Politank”, añadió.

Rivera Schatz concluyó indicando que, durante el proceso de confirmación del secretario del DDEC, se le ofrecieron consejos que, según el político, confía en que fueron comprendidos.

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Politank tiene un decreto de exención contributiva para exportación de servicios, originalmente otorgado en 2017 al amparo de la antigua Ley 20, luego incorporada al Código de Incentivos (Ley 60-2019).

En términos prácticos, ese decreto le permitía a Politank, como firma de consultoría y cabildeo que presta servicios desde Puerto Rico a clientes elegibles fuera de la isla, acceder a beneficios contributivos.

Mientras la Comisión de Gobierno del Senado continúa investigando la controversia en el DDEC, la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) mantiene abiertas pesquisas sobre presuntos actos irregulares relacionados con la agencia.

Por un lado, la Opfei investiga al exsecretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), Norberto Almodóvar, y a la exjefa de personal de esa dependencia, Charlene Neuman, por presuntamente ejercer presiones indebidas en un proceso competitivo sufragado con fondos federales. Los señalamientos fueron presentados por el exsecretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, quien además refirió al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, por alegadas presiones indebidas e intervención a favor de asuntos relacionados con Politank.