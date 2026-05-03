Este es el “impuesto oculto” que sigue aumentando los costos en Estados Unidos

Una fuerza oculta está elevando silenciosamente los costos de todo en Estados Unidos, desde sus vacaciones de verano hasta la cuenta semanal del supermercado: un dólar estadounidense más débil.

El dólar ha caído alrededor de un 10% frente a otras divisas importantes desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca, un retroceso que potencialmente influye en la preocupación de los estadounidenses por el coste de la vida.

“Es una especie de impuesto oculto”, afirmó el economista Thomas Savidge, del American Institute for Economic Research, de tendencia conservadora. “Lo que su dólar podrá comprar se va a reducir”.

Un vistazo a dónde está el dólar y qué supone para los estadounidenses:

Caída histórica del dólar

El Índice del Dólar Estadounidense, que mide el precio del billete verde frente a otras divisas importantes, registró su mayor caída en seis meses en más de 50 años durante la primera mitad de 2025. Aunque el descenso no se ha profundizado, el índice del dólar sigue alrededor de un 10% por debajo del nivel que tenía al inicio del mandato de Trump.

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Un dólar fuerte abarata las importaciones y puede ayudar a mantener la inflación bajo control. Uno débil puede encarecer los bienes extranjeros, pero impulsar las exportaciones estadounidenses.

Durante mucho tiempo, los presidentes de Estados Unidos han expresado apoyo a un dólar fuerte, incluso cuando aplicaban políticas que, en ocasiones, empujaban la moneda a la baja. Trump ha sugerido que un dólar fuerte coloca a Estados Unidos en desventaja y que un dólar débil ayuda a la industria estadounidense. Y, como ocurre con la mayoría de las cosas relacionadas con Trump, ha sido más directo en su mensaje.

“Se gana muchísimo más dinero con un dólar más débil”, afirmó el año pasado, una de varias declaraciones públicas que muestran su preferencia por un descenso del dólar.

Las grandes multinacionales se benefician

Trump no es el único que ve ventajas en un dólar más débil.

En los últimos meses, las presentaciones de resultados corporativos han estado salpicadas de comentarios sobre cómo un dólar más débil ha ayudado a empresas desde Philip Morris hasta Coca-Cola. Los ejecutivos han empleado frases típicas de la alta dirección como “impacto cambiario favorable” para señalar cómo la caída aportó vientos de cola fuera de Estados Unidos que mejoraron los resultados.

“En muchos casos, tenemos un dólar más débil, lo cual no es perjudicial”, comentó Elie Maalouf, director ejecutivo de InterContinental Hotels, en una llamada de febrero, en la que la empresa anunciaba mayores ganancias e ingresos.

Para las grandes multinacionales que hacen negocios en el extranjero, un dólar más débil puede impulsar las ventas de productos que de repente se vuelven más baratos. Pero la gran mayoría de las empresas de Estados Unidos no opera más allá de la frontera. Para las que atienden a clientes nacionales, la historia es distinta, sobre todo si dependen de importar bienes.

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Travis Madeira, un pescador de langosta de cuarta generación que fundó con su hermano el negocio de envíos de langosta LobsterBoys, realiza alrededor del 80% de sus ventas a estadounidenses, a diferencia de algunos competidores que exportan principalmente.

“Los exportadores van a tener la ventaja cuando el dólar se debilite”, señaló Madeira, que está pagando más para importar carnada y comprar langostas canadienses. “Estos tipos van a tener un poco de palanca sobre nosotros”.

Las empresas más pequeñas salen perjudicadas

Incluso entre las compañías que sí tienen presencia fuera de Estados Unidos, la caída del dólar puede tener impacto. Mientras muchas grandes empresas cubren el riesgo cambiario para intentar aislarse o empujan más ventas al exterior, los negocios más pequeños suelen ser más vulnerables a la turbulencia.

David Navazio, director ejecutivo de Gentell, con sede en Pensilvania, que fabrica vendajes y otros suministros médicos, opera plantas en Brasil, Paraguay, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido. En cada ubicación, el dólar ha caído, lo que ha incrementado los costes de Gentell.

Gentell ha tenido que subir algunos precios para reflejar la fluctuación cambiaria, que se suma a otros desafíos, como los aranceles y los aumentos del coste del combustible relacionados con la guerra.

“Hace un año, nada de esto era una preocupación”, señala. “Y siempre perjudica al consumidor”.

Otras divisas suben

Para el consumidor estadounidense, la realidad de un dólar en descenso es más evidente durante los viajes al extranjero o al hacer una compra directamente a un vendedor internacional.

Cruce la frontera hacia México, el principal destino extranjero de los estadounidenses, y su dólar es alrededor de un 16% más débil frente al peso en comparación con principios de 2025. En otros lugares se han registrado caídas de aproximadamente 10% a 17%, incluso frente al franco suizo, el rand sudafricano, la corona danesa, la corona sueca y el euro.

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En cuanto a los bienes importados a Estados Unidos, hay un impacto, pero es más difícil de medir. Muchos economistas estiman que, en países avanzados como Estados Unidos, sólo alrededor del 5% al 10% de una caída de la moneda se traslada a los consumidores.

Pero se trata de una presión adicional cuando los precios ya están afectados por otros factores.

Piense en el café, uno de los productos del supermercado que ha registrado el mayor aumento de precio en el último año. Brasil es la mayor fuente de café para Estados Unidos y el dólar ha caído alrededor de un 13% frente a su real. Las fluctuaciones cambiarias pueden golpear con más fuerza en economías en desarrollo y, aunque solo una fracción del cambio puede incorporarse al precio disparado del café, cada aporte suma. Los precios del café han subido casi un 19% en Estados Unidos en el último año, según datos del gobierno.

Espere más movimientos

Los valores de las divisas se mueven constantemente y, aunque la caída reciente del dólar es notable, ha alcanzado niveles más bajos en momentos de las presidencias de cada uno de los predecesores de Trump, remontándose hasta la creación del Índice del Dólar en 1973, cuando Richard Nixon estaba al mando.

Kenneth Rogoff, economista de la Universidad de Harvard y ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional, afirma que, si bien “muchas de las políticas que está haciendo Trump son algo así como un cáncer para el dólar”, cree que estaba destinado a caer sin importar quién estuviera a cargo.

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“El dólar había tenido una racha alcista de 15 años”, indicó. “Yo sostendría que el dólar sigue estando enormemente sobrevalorado y, en los próximos quizá cinco o seis años, podría caer un 15%”.

¿Qué significa eso para los consumidores estadounidenses? Rogoff dice que es probable que suban los precios de las materias primas, en particular por el impacto de la guerra con Irán en los precios del combustible.

“Simplemente van a subir”, afirmó, “sin importar en qué nivel esté el dólar”.

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