Recaudos de corporaciones reflejan $15 millones menos

El secretario del Departamento de Hacienda, Ángel L. Pantoja Rodríguez, informó este jueves que los recaudos acumulados de las corporaciones en el año fiscal en curso ascendieron a $2,334 millones, una reducción de $15 millones.

La agencia explicó, en comunicado de prensa, que el resultado “refleja una disminución en la magnitud de las variaciones negativas registradas en meses anteriores”.

“Como cuestión de hecho, el Departamento de Hacienda publicó (una carta circular) mediante la cual se estableció —por primera vez— el proceso de radicación electrónica de la Planilla de Negocio Exento para el año contributivo 2023 y extendió la fecha de vencimiento para los contribuyentes cuya fecha límite para radicar dicha planilla fuera el 15 de junio de 2024”, indicó la instrumentalidad pública.

“Tomando en consideración que se trataba del primer año con un formulario nuevo y radicación electrónica obligatoria, se determinó posponer la fecha de vencimiento del 17 de junio de 2024 correspondiente al Año Fiscal 2024, al 15 de julio de 2024 correspondiente al año fiscal 2025”, agregó.

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Ello provocó que en julio de 2024, la agencia recibiera $174.3 millones en contribuciones sobre ingresos de negocios exentos “que, de ordinario, habrían sido contabilizados en el año fiscal 2024.

“Al ajustar la base comparativa para excluir este efecto extraordinario, la variación interanual acumulada cambia de una disminución nominal de 0.7% a un crecimiento positivo de 0.9%”, continuó Hacienda.

El Nuevo Día está a la espera de una entrevista para ampliar sobre la reducción.

De otra parte, la agencia informó que los ingresos netos del fondo general ascendieron a $1,945 millones en abril pasado, un aumento de 14% en relación a la proyección del mes.

Asimismo, los recaudos reflejaron un incremento de $195.6 millones, o un 11.2%, en comparación con abril del año fiscal anterior.

1 / 8 | En imágenes: así compareció el secretario de Hacienda a su vista de desacato. La jueza superior Iris Cancio González, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, se reservó este jueves el fallo en la demanda radicada por el Senado para obligar al Departamento de Hacienda a entregar información contributiva del exsecretario de Justicia y contratista gubernamental, Antonio Sagardía. - alexis.cedeno 1 / 8 En imágenes: así compareció el secretario de Hacienda a su vista de desacato La jueza superior Iris Cancio González, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, se reservó este jueves el fallo en la demanda radicada por el Senado para obligar al Departamento de Hacienda a entregar información contributiva del exsecretario de Justicia y contratista gubernamental, Antonio Sagardía. alexis.cedeno Compartir

Mientras, los ingresos netos acumulados de julio de 2025 a abril de 2026, totalizaron $10,966 millones, con lo cual superaron la proyección acumulada en $590.0 millones, equivalente a un incremento de 5.7%.

“Luego de culminar un ciclo contributivo exitoso, los recaudos al cierre del mes de abril ascienden a $10,966.4 millones, lo cual supera los estimados hasta dicha fecha en $590 millones. Por otro lado, si comparamos con el año fiscal previo, se observa una variación de -0.7%. Sin embargo, dicha variación debe interpretarse en el contexto de una posposición de fechas de pagos durante el 2024, la cual tuvo el efecto de postergar ingresos de aproximadamente $174.3 millones. Al neutralizar y ajustar el efecto de dicha posposición, vemos una variación positiva interanual de 0.9%”, dijo Pantoja Rodríguez.

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Disminución “nominal”

Los ingresos netos acumulados al fondo general durante los primeros diez meses del año fiscal 2026 totalizaron $10,966.4 millones, lo cual superó la proyección por $590.0 millones, equivalente a un 5.7% por encima de lo estimado.

En comparación con el mismo periodo del año fiscal 2025, hubo una disminución nominal de $76.7 millones o un 0.7%.

“No obstante, al tomar en consideración los ingresos de $174.3 millones descritos anteriormente, la variación interanual refleja un crecimiento de 0.9%”, dijo la agencia en comunicado.

“Desde una perspectiva trimestral, los recaudos del segundo trimestre del Año Fiscal 2026 (octubre–diciembre) ascendieron a $3,237.5 millones, un 21.8% por encima del primer trimestre. Por su parte, los ingresos del tercer trimestre del Año Fiscal 2026 (enero–marzo) sumaron $3,124.8 millones”, agregó.

Superan las proyecciones las contribuciones sobre ingresos

Entretanto, las contribuciones sobre ingresos durante los primeros diez meses del año fiscal alcanzaron $6,190 millones, superando la proyección en $494 millones, equivalente a un 8.7% más de lo estimado.

“Este desempeño confirma que la base contributiva mantiene un comportamiento estable y superior a lo anticipado en el plan fiscal”, indicó Hacienda.

Los ingresos por concepto de la contribución sobre ingresos de individuos para el mes de abril de 2026 ascendieron a $578.7 millones, superando la proyección del mes en $87.8 millones o 17.9% más, y mostrando un incremento marginal de $0.3 millones o 0.1% más, respecto a abril del año fiscal 2025, se informó.

Los recaudos acumulados para el periodo comprendido entre julio de 2025 y abril de 2026 totalizan $2,588.4 millones, superando la proyección en $335.8 millones (o 14.9% más).

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Retenida a no residentes

Los ingresos por concepto de retención a no residentes, que incluye pagos por regalías y del sector exterior, durante el mes de abril de 2026 sumaron $74.1 millones.

Asimismo, los recaudos acumulados totalizan $963.4 millones, lo que según Hacienda supera la proyección acumulada en $290.2 millones y representa un aumento de 43.1%. en comparación con el mismo periodo del año fiscal previo, esto equivale a $91.7 millones adicionales o un crecimiento de 10.5%.

Impuesto sobre Ventas y Uso

Sobre los ingresos por concepto del IVU para el mes de abril de 2026 sumaron $335.5 millones, con lo que superaron la proyección mensual en $35.1 millones, lo que representa un aumento de 11.7%. En comparación con el mismo periodo del año fiscal previo, esto equivale a $13.9 millones adicionales o un crecimiento de 4.3%.