Jenniffer González solicitará análisis al Departamento de Hacienda sobre la eliminación de la segunda crudita

Ponce - Sin comprometerse a tomar una acción posterior, la gobernadora Jenniffer González informó este martes que solicitará un análisis al Departamento de Hacienda sobre la posibilidad de eliminar el arbitrio impuesto a la gasolina en 2015, conocido como la segunda “crudita”, ante el alto costo del combustible debido al conflicto bélico en Medio Oriente.

De esta forma, González se unió al ejercicio ya encaminado por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, para que la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa haga un “análisis detallado” de la segunda “crudita”, con el objetivo de eliminarla para el próximo año fiscal, aunque sea de forma temporal.

“Yo haré lo propio, en términos del Departamento de Hacienda, de conocer cuánto podría ser el impacto, pero sin comprometernos, porque ahí todavía hay unas metas específicas de ayudar a nuestra gente envejeciente”, dijo la mandataria, tras participar de la ceremonia de colocación de la primera piedra de la reconstrucción del Museo de Arte de Ponce.

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“La expectativa, a nivel del presidente (Donald Trump), es que el conflicto en Medio Oriente pueda terminar. Nosotros estamos pidiendo participar de algunas medidas que el presidente está tomando en consideración para bajar el costo del combustible a nivel de la nación y que Puerto Rico esté incluido ahí”, añadió, sin especificar.

González recordó que cualquier medida para eliminar el arbitrio al combustible requeriría el aval de la Junta de Supervisión Fiscal, porque “conlleva una erosión del fondo presupuestario”. Actualmente, el ente a cargo de las finanzas de la isla y el gobierno están inmersos en la confección del presupuesto para el próximo año fiscal.

Méndez ha dicho que eliminar la segunda “crudita” tendría un impacto de $300 millones a $400 millones en el Fondo General.

“Es imprescindible identificar alternativas que permitan sustituir los recaudos de la segunda ‘crudita’, con el propósito de aliviar la carga económica sobre el bolsillo de los puertorriqueños”, dijo el presidente legislativo, en su cuenta de Facebook.

La “crudita” se empezó a cobrar a mediados de la década de 1980. La segunda fue aprobada en enero de 2015, bajo la gobernación de Alejandro García Padilla. Según Méndez, la eliminación del impuesto representaría un alivio de entre 4 y 8 centavos en el galón de gasolina.’