Starbucks acelera sus planes de reestructuración pese a la recuperación de las ventas

La franquicia de cafeterías Starbucks está llevando a cabo un plan de reestructuración bajo el mando de Brian Niccol, que asumió como director ejecutivo en septiembre de 2024 con la misión de mejorar la rentabilidad de la compañía, un proceso que ya ha supuesto rondas de despidos y el cierre de establecimientos en Estados Unidos y Canadá.

El último movimiento se produjo el pasado septiembre, cuando la empresa anunció el cierre de unas 250 cafeterías en Norteamérica, alrededor del 1 % de sus más de 18,000 establecimientos en la región.

La compañía explicó en un comunicado que había “detectado” locales en los que no podía ofrecer la experiencia que buscaba para sus clientes o en los que no veía una vía “hacia un rendimiento financiero aceptable”.

Los cierres afectan a los empleados de esos establecimientos, aunque Starbucks no ha especificado cuántos puestos desaparecerán.

Esta última ronda se produce un año después de la anterior gran reestructuración, que acabó con el cierre de 627 establecimientos, más del 90 % de ellos en Norteamérica, y la eliminación de unos 900 puestos no vinculados a tiendas.

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Todo forma parte del plan ‘Back to Starbucks’ de Niccol, que busca reducir costes en unos $2,000 millones hasta el ejercicio fiscal 2028.

Este proceso se produce mientras el negocio vuelve a mostrar señales de recuperación: en las cuentas del tercer trimestre fiscal, publicadas en julio, las ventas comparables mundiales crecieron un 7.9 %, el mismo porcentaje que en Estados Unidos.

Mientras, el beneficio neto aumentó un 87.2 % interanual, hasta 1,045 millones de dólares, y el margen operativo llegó al 10.5 %, frente al 9.9 % un año antes.

China, la gran incógnita

El gran interrogante es China, su segundo mercado por número de establecimientos, con unas 8,000 cafeterías después de más de 26 años de expansión.

La empresa llegó a registrar una caída del 11 % en las ventas comparables en el segundo trimestre fiscal de 2024, para después anotarse un crecimiento del 0.5 % en el mismo trimestre de 2026.

Ante un mercado cada vez más competitivo por el rápido crecimiento de cadenas locales como Luckin Coffee, en noviembre del año pasado apostó por una empresa conjunta con el fondo chino Boyu Capital. Ahora, Boyu controla el 60 % del negocio minorista y Starbucks conserva el 40 %.

El acuerdo cambia el modelo de Starbucks en el gigante asiático, donde la compañía busca combinar la gestión de su red con un mayor uso de licencias para alcanzar 20.000 establecimientos a largo plazo.

“Queda trabajo por hacer”

Entretanto, el propio Niccol ha reconocido en público que la transformación de la empresa aún no ha terminado: “Tenemos más trabajo por hacer”, dijo en julio al presentar los resultados trimestrales.

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Aseguró también que la compañía está centrada en “recuperar el papel de Starbucks como lugar de encuentro”.

Su ajuste pasa por cerrar establecimientos que considera inviables y mejorar el servicio para, según el plan financiero, “convertir la recuperación de las ventas en un crecimiento rentable y sostenible a largo plazo”.

Todos estos cambios se han reflejado en Wall Street, donde las acciones de Starbucks rondan los 94 dólares y acumulan una subida de alrededor del 14 % en 2026, aunque los analistas siguen pendientes de que la recuperación de las ventas se traduzca en más beneficios.