Accionistas de Warner Bros. aprueban compra de Paramount por $81,000 millones

Nueva York- La megafusión Warner-Paramount, valorada en $81,000 millones, ha recibido el visto bueno de los accionistas, lo que acerca a la línea de meta un acuerdo que podría remodelar profundamente Hollywood y el panorama de los medios de comunicación en general.

Según un recuento preliminar de votos realizado el jueves, Warner Bros. Discovery dijo que la abrumadora mayoría de sus accionistas votó a favor de vender todo el negocio a Paramount, propiedad de Skydance, por $31 la acción. Incluyendo la deuda, el acuerdo está valorado en casi $111,000 millones sobre la base de las actuales acciones en circulación de Warner.

Esto significa que HBO Max, propiedad de Warner, títulos de culto como “Harry Potter” e incluso la CNN podrían encontrarse pronto bajo el mismo techo que la CBS de Paramount, “Top Gun” y el servicio de streaming Paramount+.

David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, dijo en un comunicado que la aprobación de los accionistas marca “otro hito clave para completar esta transacción histórica.” Paramount añadió que espera cerrarla en los próximos meses y “hacer realidad la creación de una empresa de medios de comunicación y entretenimiento de nueva generación.”

PUBLICIDAD

Todavía no es un hecho. La adquisición aún se enfrenta a revisiones regulatorias en curso. Muchos críticos han denunciado una mayor consolidación en un sector ya controlado por unos pocos actores importantes, y están pidiendo que se bloquee la fusión, si no desde la administración Trump, lo que hasta ahora parece poco probable, tal vez a nivel estatal o a través de otras luchas judiciales tanto en Estados Unidos como en el extranjero.

Mientras tanto, los accionistas de Warner rechazaron el jueves otra medida que establecía los pagos posteriores a la fusión para los ejecutivos de la empresa.

Abuchean a un CEO de Warner Bros. en la Universidad de Boston "No te queremos aquí". Estudiantes repudiaron el mensaje de David Zaslav durante su graduación en medio de la huelga de guionistas de Hollywood.

La lucha por la adquisición

La búsqueda de Paramount por Warner ha sido un camino lleno de baches. Y la dirección de Warner no siempre estuvo dispuesta a casarse.

A finales del año pasado, Warner rechazó las propuestas de Paramount para cerrar un acuerdo de $72,000 millones con Netflix. Paramount, por su parte, se dirigió directamente a los accionistas con una oferta hostil para hacerse con toda la compañía, incluido el negocio del cable que Netflix no quería. Las tres empresas se pasaron meses peleando públicamente sobre quién tenía la mejor oferta sobre la mesa. El consejo de Warner respaldó repetidamente la oferta de Netflix. Pero al final, Paramount ofreció más dinero y Netflix se retiró abruptamente de la carrera.

Puede que el drama empresarial haya terminado, pero las implicaciones de una posible venta de Warner persisten. Miles de actores, directores, guionistas y otros profesionales del sector han expresado su “inequívoca oposición” al acuerdo con Paramount en una carta en la que afirman que una mayor consolidación provocará la pérdida de puestos de trabajo y reducirá las posibilidades de elección de cineastas y espectadores.

PUBLICIDAD

El Comité por la Primera Enmienda, de Jane Fonda, calificó de “grave revés” la votación del jueves para avanzar en la fusión, pero mantuvo que la lucha no había terminado. “No se debe permitir que un puñado de poderosos responsables de la toma de decisiones modifiquen discretamente los medios de comunicación, la cultura y la vida creativa de Estados Unidos sin rendir cuentas”, afirmó el grupo de defensa en un comunicado, al tiempo que señalaba otros esfuerzos para desafiar la consolidación.

Algunos han pedido a los Estados, y no al Gobierno federal, que luchen contra el acuerdo. El fiscal general de California, Rob Bonta, se ha mostrado especialmente crítico con la operación y ha declarado que su estado la está investigando.

“Los fiscales generales de todo el país están dando un paso adelante para detener este desastre antimonopolio. Tenemos que seguir luchando”, escribió el jueves en las redes sociales la senadora demócrata Elizabeth Warren, una veterana defensora de la competencia.

ARCHIVO - La torre de agua de Warner Bros. se ve en los estudios Warner Bros. en Burbank, California, el 5 de diciembre de 2025. (AP Photo/Jae C. Hong, Archivo) (Jae C. Hong)

Qué entraría bajo el mismo techo

La fusión uniría a dos de los cinco estudios tradicionales de Hollywood. También uniría dos grandes plataformas de streaming (Paramount+ y HBO Max) y dos grandes nombres del panorama informativo televisivo estadounidense (CBS y CNN ), así como un montón de otras marcas y redes de entretenimiento.

Los ejecutivos de la compañía argumentan que será una buena noticia para los consumidores, que tendrán acceso a mayores bibliotecas de contenidos, sobre todo si HBO Max y Paramount+ se convierten en un único servicio de streaming. Por su parte, David Ellison, consejero delegado de Paramount, ha tratado de asegurar a los cineastas la garantía de 45 días de estreno en salas y el objetivo de estrenar 30 películas al año entre Paramount y Warner, que, según ha dicho, seguirán siendo operaciones independientes en una empresa combinada.

PUBLICIDAD

“Me encanta el cine y me encantan las películas”, dijo Ellison en CinemaCon la semana pasada. “Pueden contar con nuestro compromiso total”.

Pero el nuevo propietario también intentará reducir costes. Los expedientes de regulación ya han indicado que eso incluiría despidos y la reducción de algunas operaciones que se solapan. Y los críticos se muestran escépticos sobre los beneficios para el consumidor, advirtiendo de los precios más altos que podrían surgir cuando se trata de streaming, y potencialmente menos diversidad de contenidos en el futuro.

Luego están las noticias. Desde que pasó a ser propiedad de Skydance hace menos de un año, CBS ya ha experimentado importantes cambios editoriales, en particular con el nombramiento del fundador de Free Press, Bari Weiss, como redactor jefe de CBS News. Si la adquisición por parte de Warner se lleva a cabo, muchos esperan cambios similares en CNN, una cadena que desde hace tiempo atrae las iras del presidente Donald Trump.

Implicaciones políticas

Las cuestiones de influencia política se han acumulado. El Departamento de Justicia y la dirección de la empresa han mantenido que la política no jugará un papel en el proceso de regulación, pero el propio Trump se ha metido públicamente en el futuro de Warner en ocasiones, a pesar de dar marcha atrás en lo que una vez sugirió que sería su papel personal.

El presidente republicano también mantiene una estrecha relación con la familia Ellison, en particular con el fundador de Oracle, Larry Ellison, que está poniendo sobre la mesa miles de millones de dólares para respaldar la puja por la empresa de su hijo.

PUBLICIDAD

El apoyo a la propuesta de compra de Paramount está cayendo en gran medida a lo largo de las líneas de partido en Washington. Los senadores demócratas celebraron una audiencia sobre la fusión la semana pasada y han sido más francos sobre las preocupaciones antimonopolio que se derivan de una posible combinación Paramount-Warner. Por el contrario, los legisladores de ambos partidos interrogaron en febrero a Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, y a Bruce Campbell, director de ingresos y estrategia de Warner, y pidieron entonces a los reguladores que examinaran a fondo el acuerdo.

Mientras tanto, Paramount ha conseguido dinero de varios fondos de inversión soberanos, incluido el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí, así como fondos de los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, según los documentos presentados. Sin embargo, estos inversores no tendrán derecho a voto en una futura combinación Paramount-Warner, según los documentos presentados. Paramount no ha especificado públicamente cuánto van a aportar.